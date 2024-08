San Lorenzo no podrá sumar refuerzos por deuda con actual jugador de la U: intervino la FIFA

Este viernes, la FIFA le informó a San Lorenzo que no puede incorporar refuerzos debido a una deuda que mantiene el club argentino con el uruguayo Fabricio Formiliano, actual jugador de Universidad de Chile.

Según detalló TyC Sports, el zaguero de la U elevó un reclamo formal ante la FIFA porque el “Ciclón” no le pagó un monto acordado en cuotas. Después de un plazo de 45 días, San Lorenzo no cumplió con una de las cuotas y ahora el charrúa exige la totalidad del dinero que le deben, que serían 140 mil dólares.

El defensa central llegó al elenco de Almagro en 2023 y estuvo cinco meses, periodo donde no jugó ningún partido. “Tuve la mala suerte de que me lesioné en la pretemporada, se iba a ir un zaguero que al final no se fue, y volvió un juvenil de la Selección que juega en mi puesto, por lo que la zona iba a estar muy poblada”, explicó el uruguayo en su momento.

San Lorenzo tiene hasta el 6 de septiembre para resolver este asunto con Fabricio Formiliano y de esta manera poder contratar nuevos jugadores. De hecho, el club argentino justo estaba a detalles de cerrar la incorporación del volante español Iker Munian, ex Athletic de Bilbao.