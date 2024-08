“Hay mucho miedo y no sabemos qué hacer”: vecinos entregan detalles del megaoperativo policial en La Pintana tras varios homicidios

A primera hora de este viernes, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) protagonizaron un operativo en Villa La Orquesta y en la población El Castillo, ambas ubicadas en la comuna de La Pintana.

Esto se da en el marco de investigaciones asociadas a tráfico de drogas, tráfico de armas y ocho homicidios ocurridos en la última semana en los dos sectores, en que las víctimas fueron clientes que llegaron a comprar droga, pero les disparaban para ahuyentarlos en medio de disputas entre bandas territoriales.

De esta forma, ambas instituciones policiales allanaron conjuntamente 20 inmuebles y, por el momento, hay 5 detenidos.

“Hay mucho miedo”

Una vecina de Villa La Orquesta –donde de los ocho homicidios, cuatro ocurrieron allí– relató a Radio ADN que “hay mucho miedo y no sabemos qué hacer (...) uno va con tranquilidad a estudiar o al trabajo y no sabe con quién se puede encontrar. Hoy en día también uno no sabe si le puede pasar algo”.

En tanto, otra vecina del mismo sector sostuvo que “mañana va a volver a ser lo mismo. Yo llevo viviendo acá 30 años y es primera vez que pasa esto: los homicidios y tanto desorden. No es normal, espero que vuelva la tranquilidad y que se lleven a los malos”.

Asimismo, un vecino calificó el megaoperativo como “espectacular”. “Acá está malo. El domingo en la noche entró una bala hacia mi casa y casi matan a mi hija”, declaró.

“La bala entró por el colchón de la cama de ella y rebotó y le pegó en la pierna. Pero fue un golpe más que nada”, añadió.

Además, sostuvo que no puede salir a jugar con sus hijos al parque: “No se puede. De hecho, cuando queremos hacer algo, tenemos que salir fuera de la comuna para poder realizarlo”, afirmó.

Finalmente, otro habitante de la zona dijo que “aquí no se puede vivir tranquilo, los vecinos tenemos que cuidar a nuestros hijos, porque las balas son el pan de cada día”.

“Lo de acá es tremendo. Imagínense, ahí hay un jardín infantil, y trafican droga acá al frente”, cerró