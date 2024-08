¡Explotó! Pamela Díaz anunció acciones legales contra Oriana Marzoli: “Yo no soporto las mentiras”

Pamela Díaz explotó. Y se cansó de que Oriana Marzoli contara una y otra vez su versión de la pelea que tuvieron en ¿Ganar o Servir?

Es que la española contó que La Fiera la habría amenazado con un cuchillo. “A ver si no editan la discusión con esa persona y muestran cómo agarra con sus manos el instrumento que se utiliza para cortar carne”, dijo en su canal de difusión.

#OrianaNoMiente. Pamela agarro 2 veces el cuchillo y Pangal se lo saco pic.twitter.com/PLsPJsP7mF — NATI 🤍✨ (@NathalieDuprey) August 29, 2024

Frente a esto, la morena solicitó al canal que emitieran todo sin edición. Y efectivamente se le vio en las imágenes con el elemento cortopunzante cuando la rubia llegó gritando a su lado.

Sin embargo, la animadora de Hay que Decirlo! de una descartó que haya sido una amenaza, desmarcándose de la acusación.

Pamela Díaz indignada

Sin embargo, este jueves Pamela retomó el tema luego de recibir muchísimos comentarios en sus redes por este cuchillo.

“Yo no soporto las mentiras. Entonces llamé al abogado, llamé a Sabelo, para preguntarle si podía ser mi testigo, llamé a Pangal, a Faloon, a Austin... Y lo más probable es que presente una querella contra Oriana, que seguramente se va a enterar luego”, lanzó.

Y agregó que “me parece justo. No me gusta que mientan. Yo tengo claro quién soy (...) Todo esto me lo he ganado sola y no porque venga una chiquilla a decirme cosas y me ponga en duda algo que es falso”.

De esta forma, Pamela Díaz amenazó con una querella a Oriana Marzoli, de la que, seguramente, la modelo contará más en los próximos días.