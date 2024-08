Esta es la razón por la que la mayoría de los jóvenes no contestan el teléfono cuando los llaman, según expertos / Angel Santana Garcia

Sin lugar a dudas, uno de los aparatos tecnológicos que, muy probablemente, la mayoría de las personas tiene es el teléfono.

Y es que dicho aparato ha cambiado por completo la forma en que se comunican las personas. Desde hace un buen tiempo, solo con el hecho de marcar un número telefónico, las personas se pueden contactar entre sí.

No obstante, las llamadas telefónicas, por uno u otro motivo, no son totalmente cómodas para todos por lo que hay personas que simplemente prefieren no contestarlas.

De hecho, un reciente análisis reveló que la mayoría de los jóvenes no contestan el celular cuando los llaman, y todo esto se debería a una razón en particular.

Esta es la razón por la que la mayoría de los jóvenes no contestan el teléfono cuando los llaman

Según publicó la BBC, una reciente encuesta realizada por Uswitch, arrojó que de una muestra de entre 2.000 personas, cerca del 7% de los jóvenes de entre 18 y 35 años prefiere utilizar los servicios de mensajería antes que las llamadas telefónicas.

Al respecto, la psicóloga consultora, Elena Touroni, explicó al citado medio, que los jóvenes como no han desarrollado el hábito de hablar por teléfono “ahora les parece extraño al no ser la norma”.

No obstante, más de la mitad de los jóvenes que respondieron la encuesta Uswitch, admitieron que pensaban que una llamada inesperada era sinónimo de malas noticias.

En esa misma línea, la psicoterapeuta Eloise Skinner, detalló que la ansiedad en torno a las llamadas proviene de “una asociación con algo malo; una sensación de un mal presagio o temor”.

“A medida que nuestras vidas se vuelven más ajetreadas y los horarios de trabajo más impredecibles, tenemos menos tiempo para llamar a un amigo simplemente para ponernos al día. Las llamadas telefónicas, entonces, quedan reservadas para las noticias importantes de nuestras vidas, que con frecuencia pueden ser complicadas y difíciles”, especificó al medio antes citado.