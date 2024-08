“Es un poco aburrido”: Rubén Gutiérrez arremete contra la segunda temporada de Gran Hermano Chile

Rubén Gutiérrez, quien fue descalificado de la primera temporada de Gran Hermano Chile tras una acusación de tocaciones indebidas por parte de Scarlette Gálvez, volvió a ser noticia al comentar sobre la segunda temporada del reality show de Chilevisión y sobre su posible regreso a este tipo de formatos televisivos en el futuro.

En una reciente transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Rubén compartió detalles sobre su vida actual. Reveló que está trabajando en Santiago y también estudiando Ingeniería Civil Industrial.

“Entraría a un reality, pero no por ahora, no es el momento. Tengo que rechazar todo por el momento. Mi objetivo es terminar de estudiar”, aseguró Rubén, respondiendo desde un comienzo una de las principales dudas de sus seguidores.

Durante su live, explicó cómo se dio su participación en Gran Hermano. “Uno trabaja, estudia y la verdad, me metí a un reality porque se me dio la oportunidad. Mis hermanas me motivaron, no es porque me naciera o quisiera algo más. Seguí la oportunidad, y bueno, aproveché”, confesó.

Sobre la posibilidad de participar en el nuevo reality que Canal 13 estaría preparando, el también excarabinero dejó la puerta entreabierta, respondiendo en tono enigmático: “Quién sabe”.

Sin embargo, afirmó que “si llegara a entrar, voy a dar un buen contenido, la gracia es que se diviertan; si quieren polémica, le damos polémica, de todo, pero siempre con humildad”.

Habló de la segunda temporada de Gran Hermano

El cuestionado chico reality también aprovechó la ocasión para hablar sobre la segunda temporada de Gran Hermano. “Es un poco aburrido, en realidad ni lo veo”, comentó durante la transmisión, y luego agregó: “Lo que vende es el morbo, las discusiones, los cahuines. Eso es lo que está vendiendo, lo que se vende más en TV”.

Por último, en relación con las acusaciones que provocaron su salida del programa, Rubén dejó un mensaje enigmático: “Pronto van a salir los trapitos al sol. Uno está tranquilo, no más”.