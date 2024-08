“Ya más o menos como que estaba zanjado”: Marcela Vacarezza cuenta detalles inéditos del probable regreso de Rafa Araneda al Festival de Viña

A medida que se acerca la edición 2025 del Festival de Viña del Mar, las expectativas sobre quiénes serán los rostros encargados de conducir el certamen crecen cada día más. Con Mega a cargo de la transmisión, los rumores apuntan fuertemente a Karen Doggenweiler como la principal candidata para ser la animadora del evento.

Sin embargo, el misterio aún rodea la elección de su compañero de escenario. En este contexto, uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas semanas es el de Rafael Araneda, un veterano del Festival, quien ya tuvo la oportunidad de enfrentarse al temido “Monstruo” entre los años 2011 y 2018.

Aunque algunos medios aseguran que su retorno a la Quinta Vergara estaría prácticamente sellado, la situación aún no ha sido confirmada oficialmente.

Una de las personas que salió a aclarar los rumores fue Marcela Vacarezza, esposa del exanimador de Rojo. Desde Miami, “Lo único que podría decir es que el correo de las brujas habla como que estuviera listo. Y no pasa nada, entonces es muy extraño”, comentó en conversación con La Cuarta.

Los rumores cada vez son más fuertes, pero nada concreto aún

La expanelista de SQP también señaló que, a pesar de los rumores, no hay nada concreto por el momento. “Yo digo, ya estamos en agosto, no sé cuándo quieren presentar a los animadores. Me parece súper contradictorio, porque si lo quisieran a Rafael, no es llegar, agarrar sus maletas e irse”, expuso.

“Tiene que pedir permiso en Univisión, porque en febrero estaría con programa al aire, me imagino que hay que hacer giras, hay que hacer fotografías, hay que hacer ensayos. No es ‘te llamamos y estamos listos’. Hay muchas cosas que ponerse de acuerdo”, añadió.

Además, Marcela destacó que el proceso de preparación para un evento como el Festival de Viña del Mar requiere de una coordinación anticipada. “No hay nada de eso, pero el correo de las brujas... Uno lee que sería la primera carta, que hay estudios, que sé yo”, afirmó.

“El otro día leía algo, estudios y focus, que decían que tenía que ser la persona, y que ya más o menos como que estaba zanjado. A mí me encantaría, yo creo que las maletas yo las hago más rápido que él”, complementó entre risas.

Cuando se le preguntó si la idea de que Rafael regrese al Festival le entusiasma, la psicóloga fue clara: “Pero obvio, por supuesto, por supuesto. A ver, después de Antonio Vodanovic, Rafael lo hizo 8 años, y con la Karen, que la encuentro espectacular como animadora, creo que harían una dupla fantástica.

“Bueno, ellos trabajaron mucho tiempo juntos en TVN y para los dos creo que es muy simple, creo. No es probar a alguien nuevo en el escenario. No es probar a una dupla nueva, porque ya se conocen, entonces creo que todo sería como más fácil”, adicionó.

Aseguró Rafa Araneda y toda su familia quiere que él anime Viña 2025

Incluso, la ex Miss Chile compartió que la familia también está a la expectativa. “Florencia me dice, ‘mamá tengo un viaje programado a Colombia en esa época. Avísame si el papá lo va a hacer, que cambio el pasaje de fecha’. Y yo le digo, ‘Florencia, te lo juro, pero te juro que no sabemos absolutamente nada’”.

Finalmente, aunque los rumores siguen en el aire, Marcela Vacarezza aseguró que Rafael está dispuesto a regresar al festival si se da la oportunidad. “Ahora, él está dispuesto, sí, está dispuesto, pero no puede decir, ‘estoy dispuesto’. Él está dispuesto, por supuesto, él lo pasó muy bien haciendo Viña, a pesar de alguno que otro cantante, humorista, digamos, con los que se le plantearon situaciones difíciles”, afirmó.

“Pero bueno, como dicen, es el escenario que a todos les gustaría estar, y sobre todo si ya pasaste por eso y tienes una expertise que solo te la dan los 8 años. Él quiere”, concluyó.