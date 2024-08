Es chilena, tiene 17 años y brilló en el Mundial de Atletismo Sub 20: “Llegar a unos Juegos Olímpicos no se siente lejano”

El Team Chile está haciendo historia en el Mundial de Atletismo Sub 20 de Lima 2024, en Perú. La delegación nacional, compuesta por 14 atletas, ha destacado con grandes actuaciones en la cita planetaria que se desarrolla en el Estadio Atlético de la Villa Deportiva Nacional, y que tiene en competencia a 132 países y más de 1.700 atletas.

En los primeros tres días del certamen, Chile ya alcanzó cuatro semifinales gracias a las actuaciones de Benjamín Aravena (100 y 200 metros planos), Ramón Fuenzalida (400 metros vallas) y Catalina Rozas (100 metros vallas). En el caso de esta última, rompiendo su récord personal.

La vallista chilena, de solo 17 años, finalizó tercera en su heat clasificatorio con un tiempo de 13.84 segundos y consiguió avanzar a semifinales tras ubicarse 24º en la clasificación general. Con esto, Rozas superó su propio mejor registro por seis centésimas.

“Me sentí muy bien. Tuve la mejor salida que he hecho en mi vida. Me sentí muy fuerte desde el inicio y las tres últimas vallas me desordené un poco por la presión, pero me voy demasiado contenta”, comentó en diálogo con ADN Deportes desde Lima.

“Es brutal estar acá. Este es solo el inicio de mi carrera. Tengo todavía 17 años y cumplir un sueño que tienen todos los atletas, es fantástico. Ahora a seguir, llegar a un Mundial adulto y hasta unos Juegos Olímpicos, que ya no se siente lejano”, agregó.

Si bien la vallista nacional no logró acceder a la disputa por medallas tras concluir 7° en su heat de semifinales, obtuvo el 17° mejor tiempo de la clasificación general, transformándose en la mejor sudamericana de la prueba.

Con esto, Catalina Rozas ratificó su condición como una de las grandes promesas del atletismo chileno. Entre sus logros, destaca la medalla de oro que consiguió en el Sudamericano Sub 18 que se realizó en Brasil durante 2022 y la plata que obtuvo en el Iberoamericano de Atletismo Sub 18 disputado en Lima en 2023.

Además, fue doble medallista de plata en los Juegos Bolivarianos de la Juventud de Sucre 2024 y en el Sudamericano Sub 20 de Lima, con una brillante presentación en los 100 metros vallas y la posta 4x100.