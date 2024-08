Pareja de Jordhy Thompson que lo denunció por VIF mostró su radical antes y después: se realizó carísima cirugía estética

Camila Ignacia, como es conocida en redes la joven Camila Sepúlveda, pareja de Jordhy Thompson, ha vivido en los últimos días una transformación total.

Es que la joven se ha mostrado en sus redes sociales completamente diferente a como la conocíamos, muy estilizada.

Frente a esto, sus seguidores de inmediato le consultaron qué había hecho para bajar tan radicalmente de peso.

Y ahí reveló que había perdido nada menos que 30 kilos debido a una millonaria cirugía que había decidido realizarse.

Pareja de Jordhy Thompson y su cambio

Así, la estudiante de obstetricia comentó que “y si bebés me operé. Me hice un bypass, el 30 cumplo 4 meses de ser operada ya, es la mejor decisión que he tomado, no me arrepiento para nada, al principio es difícil, pero después ver los cambios motiva DEMASIADO”.

Y agregó que “la pagué particular, me costó $8.000.000, también tengo una lipo con transferencia a los glúteos y debí haberme operado al revés... ahora se me fue el poto”.

Eso sí, aseguró que pese a haber perdido bastante peso, aún no llegaba a su ideal, ya que quería alcanzar una meta de 52 kilos, mostrando una imagen de su impactante antes y después.

De esta forma, la pareja de Jordhy Thompson evidenció su sorprendente transformación, indicando que “agradezco el hate, porque sin eso no me habría dado cuenta como estaba. Así que gracias como dice la Oriana”.