Fabricio Vasconcelos revela importante avance luego de realizarse una delicada operación cervical: “El doctor dijo que estaba impresionado”

Fabricio Vasconcelos, conocido por su energía inagotable, ya está de vuelta en movimiento apenas una semana después de someterse a una delicada operación cervical (discectomía y fusión cervical). A pesar de que el protocolo médico recomendaba un reposo más prolongado, el bailarín brasileño no pudo evitar retomar su rutina de actividad física, aunque con ciertas restricciones.

“Ya no aguantaba más. Vengo recién de mi primera sesión de kinesiología y estoy súper bien”, comentó el exintegrante de Mekano, quien confesó que su esposa, Mariela Román, ha sido su principal apoyo en este proceso de recuperación.

Luego, agregó: “Me he sentido bastante bien. El doctor dijo que estaba impresionado con la evolución. Quiero retomar, obviamente, con mucho criterio para no retroceder”.

Tras ello, el bailarín relató que, tras la cirugía, debía esperar al menos 15 días antes de comenzar la rehabilitación. Sin embargo, la impaciencia por regresar a su rutina pudo más, y “salí de la clínica manejando y recién terminé de tomar los medicamentos”, dijo a LUN.

Aunque aún siente “un poco de dolor, un poquito de molestia”, su determinación lo llevó a iniciar sus primeras sesiones con el kinesiólogo. “Comenzamos a entrenar tren superior también: brazo, bíceps, tríceps. Siempre sin forzar la columna, ningún ejercicio específico del cuello, ni nada”, añadió el integrante de Porto Seguro.

“La movilidad ya volvió”

El neurocirujano Felipe Luna, quien estuvo a cargo de la operación, junto con el equipo de kinesiología, diseñaron un plan de rehabilitación personalizado para Fabricio. Este plan incluye ejercicios suaves y un enfoque en la recuperación de la movilidad del brazo. “Después de la operación, el dolor interno que tenía en el brazo se me quitó. Todavía no lo puedo subir, solo hasta la altura del hombro, no lo puedo extender para arriba”, comentó.

“Pero la movilidad ya volvió, ya puedo cepillarme los dientes, llevar la cuchara a la boca”, complementó.

La recuperación del bailarín no se limita solo a la actividad física. Su esposa, Mariela Román, lo está apoyando con una dieta adecuada, vitaminas y suplementos. “Me está dando un poco de movilidad, recuperando un poco esa energía para que pueda aguantar ahora todo el tratamiento que me harán. Estoy reactivándome un poco porque hace más de un mes que no toco una pesa”, explicó.

Además, mencionó que pronto contará con una cámara hiperbárica para acelerar su recuperación, destacando que hará “todo lo que tenga que hacer” para volver a su estado óptimo.

Con su habitual determinación, Fabricio espera estar en plena forma dentro de un mes. “Quiero, en un mes más, estar tiqui taca, si Dios quiere”, cerró el también empresario,