“Es mi versión en hombre”: Paula Pavic confirma que está en una relación con el expololo de Ingrid Parra y cuenta cómo surgió el amor

Hace un mes, la vida de Paula Pavic dio un giro inesperado. Luego de su separación de Marcelo Ríos, con quien compartió 16 años de relación, la coach era clara en su respuesta cuando le preguntaban si consideraba la posibilidad de volver a estar en pareja: “Siento que en este momento de mi vida no necesito estar con alguien”. Sin embargo, una reunión casual con un viejo conocido cambió su perspectiva.

Paula y Cristian Sales, productor, publicista y expareja de la actriz Ingrid Parra, se conocieron hace 20 años, cuando la coach trabajaba como promotora. “Era de hola y chao, era que él nos contrataba y nada más, pero siempre buena onda”, recordó la comunicadora, en conversación con LUN sobre sus encuentros en ese entonces.

La pandemia los volvió a poner en contacto, esta vez a través de Instagram, cuando Paula comenzó a vender fragancias para mascarillas. “Ahí yo le escribí por Instagram, porque el productor me pareció innovador y le dije que me mandara unas muestras. Y de ahí quedamos en contacto, pero como en esa onda”, explicó el publicista.

Luego, Paula agregó: “Claro, como amigos de Instagram de repente nos comentábamos las fotos, nada más”.

Con el tiempo, la comunicación entre ellos se intensificó. “Nos empezamos a hablar más. Yo le pedía consejos de cómo hacer más efectivo mi mensaje, él me daba tips. Nunca hablamos por teléfono, solo como para esas cositas”, contó la coach.

Tres meses después, Paula tenía planeado un viaje a Miami, y coincidentemente, Cristian también estaría en Florida por negocios. Ya que habían desarrollado una amistad en Instagram, decidieron encontrarse en persona.

La primera cita y las conversaciones posteriores

La primera cita ocurrió en el Guitar Hotel, donde la casualidad y la conversación los llevó a perder la noción del tiempo. “Nos pusimos a jugar, muy mala junta los dos, ja já... Entre que íbamos conversando nos dieron las 11 de la noche, él me había pasado a buscar a las 19:30″, expuso la comunicadora.

“Nos dio hambre y el restaurante del casino ya había cerrado. Vimos un local de pizzas y nos sentamos en las mesas de la calle. De pronto vimos que había una persona pasando la aspiradora, miramos la hora y eran las 5:30 de la mañana. No sabíamos en qué minuto había pasado la hora”, añadió.

Sin embargo, en ese momento no hubo indicios de romance. “Yo pensaba que se iba a transformar en mi mejor amigo”, comenta ella. El día siguiente, salieron a cenar al restaurante Baires Grill, conocido por su carne, y la velada se extendió hasta la medianoche. Aun así, todavía no afloraba el amor.

Poco a poco, las conversaciones se volvieron más frecuentes y profundas, mientras Paula se encontraba en Nueva York y Cristian había vuelto a Chile. Las largas charlas diarias, que incluso duraban hasta siete horas por videollamada, y los ramos de flores que empezaron a llegar a la casa de la coach, hicieron que ambos reconocieran sus sentimientos.

“Nos dimos cuenta que nos gustábamos, me preguntó si quería salir con él”, admitió Paula. Por su parte, Cristian añadió: “Todo ha sido súper orgánico, muy prudente”.

Finalmente, el 8 de agosto a las 8 de la noche, el publicista le pidió formalmente pololeo a la coach, a lo que ella respondió con un rotundo “sí”.

Las reflexiones de ambos sobre este importante paso en su relación

Sobre esta nueva etapa, Paula reflexionó: “Sin miedo, con intensidad máxima los dos, sin guardarse nada, con cero filtro. No me cuestioné nada. Uno ya está más grande y siento que no puedo andar guardándome cosas por lo que él pensara, si le digo algo muy intenso, por ejemplo”.

Para la coach, esta nueva relación ha sido como vivir una película romántica: “Siento que estoy viviendo una película que es la recopilación de todas esas películas de amor y yo soy la protagonista en este minuto. Estoy viviendo mi propia película de amor”.

En cuanto a lo que más la ha conquistado del publicista, ella destacó: “Es mi versión en hombre. Yo quería alguien como yo al frente, me refiero como a lo power que soy, y él es mucho más power. Me gustó que no le intimida mi manera de ser”.

Por último, respecto a la distancia, Cristian aseguró que “la verdad que fluya nomás. Uno de los dos tiene un estrés por eso. Estamos en una edad donde estar a un metro de distancia no hace ninguna diferencia de estar a 7.000 kilómetros”.

“Es una relación mucho más madura, al punto que no tenemos nada que ocultar. No tenemos por qué escondernos de nada, estamos súper contentos, súper tranquilos”, concluyó.