Ramón Fuenzalida se mete en semifinales de los 400 metros vallas del Mundial de Atletismo Sub 20: “Siento que me lo merezco” / Bastián Lizama

Santiago

Este miércoles continúa la acción para el Team Chile en el Mundial de Atletismo Sub 20 que se disputa en Lima, Perú, donde Ramón Fuenzalida tuvo buenas noticias.

Con un registro de 52 segundos y 58 centésimas, se metió segundo en el heat clasificatorio de los 400 metros vallas, solo superado por el checo Michal Rada, quien finalizó primero con 52 segundos y 26 centésimas.

“Me sentí bien. Partió la serie y me dije “ya está, a lo que queda”. En el fondo, siento que me lo merezco, he trabajado harto por ello, para mostrar que cualquiera puede, solo hay que entrenar bien”, comentó un feliz Ramón Fuenzalida a ADN Deportes en Lima.

“Quiero llegar a las finales y romper el récord sub 20″, planteó quien volverá a competir en la distancia este viernes, desde las 17:05 horas de Chile, y que sueña en grande en torno al deporte.

“Aspiro a una final olímpica. Cualquiera puede si lo intenta”, concluyó Ramón Fuenzalida, que mañana jueves competirá en los 110 metros vallas del Mundial de Atletismo Sub 20.