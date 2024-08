Carlos Palacios y su frustrado traspaso a Boca Juniors: “Soy muy feliz en Colo Colo, es el equipo de mis amores”

El mediocampista de Colo Colo, Carlos Palacios, fue la gran figura del “Cacique” en la victoria por 2-1 sobre Ñublense en el Estadio Monumental.

El mediocampista anotó un gol y dio una asistencia, siendo clave para el triunfo de los albos, el cual los mantuvo como sublíderes del Campeonato Nacional 2024.

“Fu un partido duro, difícil, a ratos complicado, pero nada, feliz de poder ayudar al equipo y sumar otra importante victoria”, comenzó diciendo.

En esa línea, añadió que “somos un grupo muy unido, muy sano y eso se refleja dentro de la cancha. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, llevamos una racha importante y sabemos que tenemos que sostenerla porque queremos pelear todo”.

Consultado sobre si le preocupa lo que haga la U, lanzó: “No me importa, no me interesa. Sabemos que nosotros tenemos que ganar todos los partidos y es lo que venimos haciendo, ganando en el Campeonato, Copa Chile y Copa Libertadores”.

Frustrado traspaso a Boca Juniors

En la parte final de la conversación con TNT Sports, Palacios se refirió a su frustrado traspaso a Boca Juniors.

“Siempre estuve tranquilo y supe que lo que se viniera para mí sería lo mejor. Estoy feliz y nunca tuve problemas con nadie en el equipo. Sigo defendiendo a Colo Colo feliz de la vida, nunca he estado infeliz porque es el club de mis amores”, indicó.

En ese sentido, el volante agregó: “Vamos a ver lo que depara la vida más adelante. Tanto ir a Argentina como seguir en Colo Colo es un sueño para mí”.

Por último, Palacios tuvo palabras sobre sus siguientes desafíos. “Primero tenemos que ir a Calama, que será un partido durísimo, y después nos vamos a centrar en la selección y, posteriormente, en la Copa Libertadores”, cerró.