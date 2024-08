Accidente en ¡Ahora Caigo!: Famosa herida contó escalofriantes detalles de cómo cayó y se le “salió el hueso para fuera”

Es una situación que escapó a cualquier precaución. ¡Ahora Caigo! lleva varios meses al aire y, hasta ahora, no había sufrido ningún accidente. Menos uno tan grave como el que pasó con una famosa invitada.

Resulta que la tarde del miércoles, Sergio Rojas reveló, en el programa Qué te lo Digo, que una figura se había caído de la peor forma en la grabación realizada el día martes.

A tal punto que este rostro había quedado con una fractura expuesta, siendo trasladada a un servicio de urgencia donde tendrían que ponerle tornillos y estaría seis meses sin poder caminar.

Y luego confirmaron que se trataba de Catalina Telias, conocida cantante de los años 80 que habría ido a ser parte del juego y habría terminado de la peor forma.

¿Cómo fue el accidente de ¡Ahora Caigo!?

Así, tras conocerse el hecho, la misma Catalina decidió comentar su incidente con el medio Página 7. “Estábamos todos listos y el productor nos dijo que fuéramos al estudio porque íbamos a ensayar la caída”, señaló.

“Yo me pongo y cuando me toca, abren la compuerta y caigo muy mal con el pie, el tobillo se me quebró y quedó expuesto, me salió sangre y todo, salió el hueso para fuera”, explicó.

Y agregó que “nadie se lo explica, porque nunca le había pasado nada a nadie, soy la única, pero los accidentes ocurren”.

“Estoy todavía hospitalizada, mañana (viernes) recién me voy para la casa... Me siento complicada porque se enrolla toda la vida con este tema de no poder caminar, ya que serán varios meses, la fractura que tuve fue expuesta de tibia y peroné a nivel de tobillo de mi pierna izquierda”, añadió.

E indicó tras el accidente de ¡Ahora Caigo! que “el proceso de recuperación será alrededor de 5 meses, mi problema es que vivo en el cuarto piso de un edificio y no hay ascensor (…) no sé cómo vamos a hacerlo, tengo solo a mi mamá, ella está en un hogar, no me puede apoyar, yo tengo que ayudarla... no tengo muy claro qué va a pasar en el día a día”.

Eso sí, destacó la actitud de TVN, donde le prestaron toda la ayuda y apoyo. “Me prometieron estar conmigo durante todo el proceso y yo les creo, se han portado como los dioses, han venido los mandamases y los productores del programa (…) estoy atendida como una reina en la Clínica Santa María, no me puedo quejar de nada”, cerró.