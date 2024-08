Johnny Herrera no acepta comparaciones para Claudio Bravo: “El Cóndor Rojas no le llega ni a los talones”

Tras el retiro de Claudio Bravo, comenzaron las discusiones sobre quién es el mejor arquero de la historia del fútbol chileno, y uno que ya tomó postura en este debate es Johnny Herrera, quien por varios años fue el portero suplente del histórico capitán de La Roja.

En su rol de panelista en el programa TST de TNT Sports, el ídolo de Universidad de Chile partió señalando que “somos un país chaquetero, ya escuché a unos comentaristas diciendo ‘oye, pero Bravo jugó en el Barcelona y no era titular, jugó en el City y tampoco era titular’… Compadre, jugó en los dos mejores equipos del mundo en su época”.

“Jugó en un Barcelona que ganó todo, Claudio terminó siendo titular en la liga local, ganando incluso el Trofeo Zamora. Jugó también en el City que ganó todo. Qué mejor broche para su carrera”, agregó el “Samurai” para destacar la trayectoria de su excompañero de selección.

Johnny Herrera pone a Claudio Bravo por encima del “Cóndor” Rojas

Para el exportero de la U, Claudio Bravo no puede ser comparado con otro histórico golero del fútbol chileno como Roberto “Cóndor” Rojas. “A nivel de Selección dicen que el ‘Cóndor’ atajaba más, pero no le llega ni a los talones a Claudio Bravo, ni a la uña del dedo chico del pie, con todo el respeto que se merece”, aseguró.

“Bravo fue el único arquero en la historia de nuestro fútbol que ganó algo. Fue campeón de dos Copa América, siendo titular, siendo capitán y atajando penales. Si alguien quiere cuestionar si Claudio es o no el mejor arquero de la historia, yo creo que no tiene validez y no tiene por donde cuestionar eso”, concluyó Herrera.