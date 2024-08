Jean Meneses fue presentado en Vasco da Gama: habló sobre Messi, su “cambio de nombre” y su regreso a La Roja

Después de jugar en México los últimos cinco años, Jean Meneses cambió de liga y aterrizó en Brasil, tras convertirse en nuevo refuerzo del Vasco da Gama.

Este miércoles, el delantero chileno brindó su primera conferencia de prensa como jugador del “Gigante da Colina” y aseguró que “no me sorprende que un club como Vasco se haya fijado en mí, porque si haces las cosas bien, te preparas y juegas cada competición que te toca, tarde o temprano un equipo se va a fijar en ti”.

“Vasco es un equipo muy grande donde han jugado figuras internacionales. Hay muchos extranjeros y eso te ayuda con el tema del idioma, para entenderte mejor con los compañeros tanto fuera como dentro de la cancha. Me siento muy cómodo y espero hacer historia acá en el club, ganando títulos, marcando goles y dando asistencias”, remarcó el ex U. de Concepción.

Meneses comentó que siguió la campaña del Vasco la temporada pasada porque estaban los chilenos Gary Medel y Pablo Galdames. El “Pitbull” ya no está en el club, pero Galdames sigue en el equipo, y eso fue clave para el atacante. “Es importante tener a otro chileno en el plantel. Antes de venir me contacté con Pablo para saber sobre la ciudad y el equipo. Me habló cosas buenas”, indicó.

“Con Gary tenemos muy buena relación, compartimos muchas cosas en la Selección. No tuve la oportunidad de hablar con él, pero sí con Galdames”, agregó.

De “Jean Meneses” a “Jean David”

Por otro lado, el ex San Luis de Quillota explicó por qué decidió ponerse “Jean David” en la camiseta que usará en Vasco da Gama. “Por mucho tiempo ocupé el apellido de mi padre y sentí que era feo no llevar el apellido de mi madre, así que ahora por un tema de neutralidad preferí usar mis dos nombres”, aclaró.

Además, el futbolista de 31 años valoró su reciente citación a La Roja para los partidos contra Argentina y Bolivia por las Eliminatorias. “Hace una semana me junté con Ricardo Gareca, conversamos sobre mí, él me dijo que me ha visto muy bien. Creo que mi citación es un premio a la entrega y al esfuerzo que hago día a día”, sostuvo.

“Messi es un referente para mí”

Por último, Jean Meneses reconoció que Lionel Messi es su referente. “Soy muy fan de él, me gusta mucho su forma de jugar, cómo regatea y siempre va para adelante. Messi es un referente para mí, no quiero decir que juego igual que él, pero es muy inteligente y también es bajo de estatura, piensa qué hacer antes de que llegue el rival, esas cosas a uno lo ayudan mucho, trato de fijarme siempre en él” concluyó.