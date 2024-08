Este martes, en ADN Hoy, Carlos Gajardo, exfiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, discutió la reciente prisión preventiva para Luis Hermosilla y Leonardo Villalobos, así como la nueva implicación del exfiscal Manuel Guerra en los chats de Hermosilla. Gajardo también abordó cómo la situación con Guerra influyó en su decisión de dejar el Ministerio Público.

Un reportaje de Ciper reveló que el Ministerio Público está examinando las conversaciones de WhatsApp entre Luis Hermosilla y Manuel Guerra, quien estaba a cargo del Caso Penta en su fase final. En uno de estos chats, fechado en 2016, Hermosilla y Guerra discuten contactar a Andrés Chadwick para buscar una solución a la investigación.

“El fiscal Manuel Guerra es de las clases de ética. Fue el fiscal que terminó el caso Penta, aquel gravísimo caso de corrupción pública y defraudación de impuestos, con una sentencia no proporcional a la gravedad de los hechos: clases de ética. Y entonces, justamente, es esa misma persona la que hoy día aparece vinculada a estos chats de Hermosilla, relacionados con el caso Penta”, dijo Gajardo a Radio ADN.

En esa línea, explicó que “él (Guerra), hablando con Luis Hermosilla, que no era abogado del caso, sobre cómo buscar una solución que fuera consensuada con Andrés, refiriéndose a Andrés Chadwick. Hablan de que deben contactar a Andrés para una salida a ese caso. Obviamente es gravísimo. Porque da cuenta de lo que habíamos denunciado en su momento”.

“Este hecho me llevó a renunciar a la fiscalía ”, reveló.

“Yo era fiscal hasta los 75 años. Pero no acepté que en el caso se estuvieran tomando decisiones que jurídicamente no tenían respaldo. Las decisiones que se tomaron en el caso Penta, la poca investigación, la falta de profundidad en el caso Exalmar, todos los casos que llevó el fiscal Guerra, no tenían explicación jurídica; se hicieron con criterios extrajurídicos, y eso es intolerable”, enfatizó.

En ese contexto, se mostró entusiasmado con la labor del Ministerio Público y con la investigación que está en curso. “Entonces, la fiscalía y el Poder Judicial, hasta acá, me parece que han actuado de manera extraordinaria, los resultados están a la vista, pero aquí falta mucho, aquí falta mucho, y sobre todo cuando comienzan a aparecer fiscales y exfiscales implicados en los hechos”, cerró.