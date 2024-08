Durante la quinta jornada de formalización del Caso Audios, el abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, y la jueza Mariana Leyton protagonizaron un nuevo enfrentamiento en la audiencia celebrada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago.

En concreto, el litigio se centró en la solicitud de prisión preventiva para los imputados, incluyendo el jurista, Leonarda Villalobos, y su esposo, Luis Angulo.

La disputa comenzó cuando Juan Pablo Hermosilla denunció que su cliente había sido “emboscado” con una querella presentada sin previo aviso ni citación. La jueza, al escuchar sus argumentos, intervino diciendo: “Se entendió el punto abogado, continuemos”. Sin embargo, el jurista replicó molesto: “Magistrado, no me gusta que me interrumpan”.

Ante esto, Leyton respondió con firmeza: “Lo siento, abogado, pero le di 10 minutos y ya lleva 15. Por favor, continúe”. Hermosilla insistió en que estaba respondiendo a una exposición de la contraparte que había durado 40 minutos, a lo que la magistrada le recordó: “Señor, se dieron las instrucciones el día anterior y usted tiene que ajustarse a aquellas. Continúe”.

“Yo hago presente que no me gusta que el tribunal me interrumpa. Lo voy a cumplir, pero yo tengo derecho a decir lo que estime pertinente”, contestó el defensor.

Este tenso momento se suma al vivido el pasado lunes, cuando la jueza le recalcó a Juan Pablo Hermosilla que es ella la que dirigía la audiencia.