Por estos motivos no deberías dormir cerca de tu teléfono por la noches / yasinemir

A lo largo del día son muchas las ocasiones en que las personas ocupan su teléfono móvil, un aparato que con el pasar del tiempo se ha convertido en algo esencial en distintas tareas.

Claro que llegada la noche y la hora de dormir también existe un grupo que lo lleva a la cama, ya sea para tener un momento de ocio o simplemente con el fin de organizar el día siguiente.

Es precisamente en ese contexto cuando muchos concilian el sueño dejando el aparato muy cerca, ocupado lugares en el velador o derechamente bajo la almohada.

Claro que expertos en higiene del sueño plantean que esta última no sería una idea del todo buena.

Por qué no se debería dormir con el teléfono cerca

Si bien no se apunta a que el teléfono afecte directamente a la salud por el mero hecho de estar cerca, lo cierto es que sitios como Health.com explican motivos.

En simple, dormir con el aparato a escasos centímetros de la cama puede estimular el cerebro mientras se intenta descansar, especialmente cuando este no está en silencio y se reciben notificaciones a altas horas de la noche.

Siendo así la recomendación sería dejar el mismo en el lado opuesto de la habitación y utilizar el modo “no molestar” para evitar distracciones. Esto pese a que el mismo se ocupe como despertador por la mañana.

“Puede provocar un retraso en la hora de acostarse y una reducción del tiempo total de sueño”, explica en Very Well Health. “Esto puede contribuir a la falta de sueño si no se obtienen las horas de sueño necesarias para sentirse descansado”, plantean.

“Aunque su teléfono emite niveles bajos de radiación no ionizante, es posible que desee evitar dormir con el teléfono junto a la cama para disminuir su exposición a la energía de radiofrecuencia”, se explica en el primer sitio.