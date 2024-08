Eduardo Cisternas: “Para París estaba mucho más nervioso que en Tokio, la gente esperaba algo de mí”

Santiago

En el segundo capítulo del vodcast “Darlo Todo”, auspiciado por Loncoleche Protein y producido tanto por Podium Podcast como por ADN Deportes, nuestro flamante invitado fue el nadador Eduardo Cisternas.

Quien batió el récord nacional de los 400 metros libres durante los Juegos Olímpicos de París 2024 aprovechó su breve estadía en Chile antes de regresar a Estados Unidos, donde estudia Ciencias Políticas y tiene un minor en Psicología en Penn State para conversar de su disciplina junto a la “Sirena de Hielo”, Bárbara Hernández, y la animadora Kika Silva.

“Son pruebas más largas, que toman más horas respecto de los 50 o 100 metros. Siempre me gustó nadar distancias largas. Generalmente duele, la cultura de la natación le hace el quite a este tipo de pruebas porque toma tiempo, trabajo”, comentó Eduardo Cisternas tras sus segundos Juegos Olímpicos.

“Este momento me encanta. Sé que hice una buena actuación en París, hay muchas nuevas generaciones que necesitan el apoyo. Cuando comencé mi carrera nunca lo tuve y me hubiese gustado tener un referente hombre con el cual motivarme. Sé que está Kristel Köbrich, pero crecí siendo mi propio referente y ahora me gustaría ayudar a las nuevas generaciones a que se den cuenta de que es posible, confiando en un proceso”, planteó, valorando el respaldo que ha recibido en redes sociales por su actuación en París 2024.

“Me escriben muchos padres que me agradecen por motivar a sus hijos a nadar. Me llena, como humano, hacer a los demás felices. Es algo muy bonito, estoy súper agradecido. La natación puede ser un deporte difícil, hay que entrenar doble, los materiales son costosos, pero ya al motivar a sus hijos mejoran la salud física y mental de sus hijos”, comento el deportista de solo 20 años.

Eduardo Cisternas y la experiencia en París 2024

Durante la charla en el espacio auspiciado por Loncoleche Protein, el nadador explicitó las diferencias del actual proceso con su debut olímpico en Tokio 2020.

“Para París estaba mucho más nervioso y presionado que para Tokio, la gente esperaba algo de mí. Me presioné solo, pero es parte del deporte, entrené mucho. La carrera dejó nervioso a muchos, nadé desde atrás. La he visto como 10 veces. Me sentí bien desde el comienzo, todo salió como planeado. Tengo meta de bajar aún esa marca, pero lo que hice fue muy bueno”, dijo, junto con disfrutar de la Villa Olímpica.

“Es una locura, están todos los deportes y es súper interesante ver a todos a los atletas. Es una competencia, pero la vibra es distinta. Es una instancia distinta y súper social. Compartí habitación con Gaspar Riveros, conectamos súper bien”, sostuvo, junto con confidenciar que la música fue clave para distenderse en momentos de tensión, así como el respaldo que tuvo con sus mascotas durante la preparación a la “cita de los anillos”.

“Los perros y los animales pueden ser una terapia, uno se libera, son muy importantes. Tengo seis, me hacen súper feliz. Los seis son rescatados. Estados Unidos llevó un Golden, se veía que los deportistas se liberaban. Es muy bueno lo que hicieron para el rendimiento de ellos”, ejemplificó Eduardo Cisternas, ya proyectando su futuro deportivo.

“Me gustaría bajar los 3 minutos y medio en los 400 metros, me dejaría top 3 en Sudamérica. Los Ángeles 2028 también es un objetivo, pero depende del apoyo económico. Veremos cómo procede eso”, concluyó.