“Super/man: La historia de Christopher Reeve”: conoce todos los detalles del emotivo documental que llegará a los cines

No hay dudas de que Christopher Reeve hizo historia con su interpretación de Superman en 1978, marcando un hito en la industria cinematográfica y dejando una huella imborrable en la cultura popular, ampliamente reconocido y querido por el público a nivel mundial.

Tras su primera interpretación del ‘Hombre de Acero’ en la gran pantalla, lo que lo catapultó a la fama, continuó encarnando al superhéroe en tres películas más: Superman II (1980), Superman III (1983) y Superman IV En busca de la paz (1987).

Pero detrás del héroe en pantalla, hay que recordar que hablamos de un hombre de carne y hueso, algo que quedó trágicamente demostrado en 1995 cuando un accidente ecuestre lo dejó paralizado, una noticia que golpeó a los fanáticos y remeció al mundo entero.

A raíz de la devastadora situación, Reeve se convirtió en un símbolo de lucha y perseverancia. Sin embargo, las cosas no fueron fáciles y se llegó a pensar en la eutanasia como una opción, algo a lo que no recurrieron y se mantuvieron firmes.

Ahora, a 20 años de su fallecimiento, desde Warner Bros. Discovery y DC Studios preparan el estreno de un documental que explora la vida y carrera del actor desde una mirada más íntima, cargada de emociones y con foco especial en su vida después del accidente, aún siendo considerado Superman.

Durante la jornada de este lunes, 26 de agosto, se liberó el primer tráiler oficial del proyecto, con escenas de las películas y con material inédito relacionado al intérprete, sumando testimonios de antaño y conceptos más actuales.

En el adelanto podemos escuchar a Christopher recordando las palabras de su esposa Dana: “Sigues siendo tú, y te amo”, algo que marcó su lucha. Según él mismo reconocía, fueron “las palabras que me salvarían la vida”.

Hay que recordar que el neoyorquino falleció en 2004 a los 54 años de edad, pero dejando un legado claro y concreto, como lo es una fundación con su nombre que se dedica a la investigación en lesiones medulares y la lucha por los derechos de las personas con discapacidades.

Un documental emotivo

Respecto al documental titulado Super/man: La historia de Christopher Reeve, el hijo del actor, Matthew, se mostró emocionado por todo el contenido que se expone, siendo muy emotivo tanta para la familia como para los fanáticos.

“Es un regalo, somos muy afortunados. No solo tenemos sus películas, sino también una colección de videos caseros para profundizar, y entrevistas en YouTube”, comentó diciendo en una entrevista con Variety.

“Hemos visto cosas que no habíamos visto antes, que no han cambiado mi percepción de él, sino que la han mejorado, como una entrevista con un medio australiano en 1977 que fue subida y que no sabía que existía. Fue genial ver y descubrir mucho más material del que conocíamos”, agregó.

El documental tiene agendado su estreno para el próximo 21 de septiembre en los cines estadounidenses, mientras que llegará a las salas nacionales el el 24 de octubre.