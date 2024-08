Querida cantante nacional reveló furiosa reacción contra hater en supermercado: “Agarrándolo del cuello”

Es una historia que nadie sabía y que fue revelada en un programa de radio Rock & Pop. Una que protagonizó la querida Nicole.

La cantante nacional contó un episodio que vivió a los 19 años, cuando enfrentó a un odioso hater en el supermercado.

“Fue heavy, estaba comprando. Fue como a los 19 años que me fui a vivir sola, entonces estaba muy feliz con mi carrito y de repente hay una pareja que me empieza a decir cosas como mala onda, como ‘cantai pésimo, te creí la muerte’”, manifestó.

Y agregó que el tipo no solo no paró, sino que sus agresiones fueron en aumento. “Hasta que el flaco me dice algo muy feo”, relató.

Nicole y su reacción

Así, frente a este acoso, la artista expresó que decidió encarar al sujeto y a su acompañante. “Yo los espero en el pasillo y le digo ‘a ver, dímelo a la cara poh’”, les lanzó.

“Y me acuerdo perfecto, no me siento orgullosa de esto, pero fue una reacción de 19 años recién cumplidos y lo agarro de su chaqueta y lo pongo contra las salsas de tomates y comienzan a caerle las salsas en la cabeza”, añadió.

La esposa de Sergio Lagos siguió diciéndole que se lo dijera a la cara, “agarrándolo del cuello. ‘Me estás ahogando´, me decía. Y llegaron los guardias, porque él decía ‘me está atacando’”.

Una historia de lo más sorprendente, donde la cantante dejó claro que, a pesar de verse tranquilita, es de armas tomar si la hostigan.