Ignacio Vásquez, la revelación de la U ante Cobreloa: “Nunca esperé jugar en el Nacional a estadio lleno siendo tan chico y menos marcar un gol”

Santiago

Quien fue una de las figuras en la goleada de la U de Chile sobre Cobreloa, el pasado viernes, fue el juvenil Ignacio Vásquez, que no solo fue titular, sino que además festejó por primera vez en Primera División.

Si bien ya había anotado por los azules en Copa Chile, el formado en Cobresal valoró el ir sumando cada vez más minutos en el primer equipo con solo 18 años.

“En la sub 17 comencé a acomodarme más a la izquierda, he mejorado harto, pero para mí es importante manejar hartas posiciones. El profe (Gustavo Álvarez) me dio la confianza para hacer lo que me gusta, encarar, ir para adelante, nunca me lo quitó. Mis compañeros también me piden que tenga esa personalidad que muestro en la cancha. Veía a Aránguiz y Díaz en la tele, trato de sacar un poquito de todo para pulirme lo mejor posible”, dijo en su primera conferencia de prensa, tomándose con mucha mesura su presente.

“Jugar en el Nacional, a estadio lleno, nunca lo esperé siendo tan chico y menos marcar un gol. Le pido tranquilidad a mi familia y ellos me la dan. No por jugar un partido bien hice lo que tenía que hacer, tengo muchas cosas por mejorar. Voy paso a paso, creciendo entrenamiento a entrenamiento, seguir con los pies en la tierra”, explicó Ignacio Vásquez, que también apuntó al crecimiento que ha tenido desde que llegó a la U de Chile.

“Soy autocrítico, todavía me faltan muchas cosas por mejorar, aprender a jugar mejor de espalda. Eso me lo va a ir dando los partidos. El Mundial Sub 20 es un foco muy importante, es un sueño jugarlo, hay buenos jugadores. Ojalá se pueda dar (...) Llegar aquí fue lo mejor, lo que yo quería. Me importaba un proyecto deportivo bueno, donde aspirar a jugar. Fue una decisión totalmente correcta, el paso por el fútbol formativo fue muy bueno”, planteó quien valoró los consejos que ha ido recibiendo de los referentes del plantel.

“Con Chelo (Díaz) he hablado más tiempo, Charles (Aránguiz) llegó hace poco. Son grandes referentes en la U y en la selección. Son personas increíbles, Chelo siempre me está corrigiendo y me reta cuando tiene que hacerlo, lo hace por mejor, quiere que lo haga cada vez mejor. Siempre voy a agradecer los consejos que me den”, recalcó.

Ignacio Vásquez y el presente de la U de Chile

En conferencia de prensa, afrontó también la actualidad del equipo, ya pensando en el choque de mañana martes ante Unión Española.

“Tenemos un plantel muy amplio, el que juegue lo hará de la mejor forma. Si bien el arquero de ellos ha sido figura, esperamos sacar los tres puntos”, dijo quien asoma como suplente ante los hispanos.

“Tengo grandes jugadores en mi puesto, eso me ha ayudado a crecer como jugador. Leandro Fernández siempre me está corrigiendo algunas cosas. Siempre voy a dar el 100% por la U”, recalcó, junto con abordar con mucha madurez la pelea por el título.

“Nosotros nos preocupamos de nosotros no más. Haciendo las cosas bien, ojalá vamos a conseguir ser campeones, pero quedan 9 fechas todavía”, cerró Ignacio Vásquez en el Centro Deportivo Azul.