Una violenta balacera en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana, dejó una mujer muerta y otras tres heridas durante la madrugada del lunes. El incidente, ocurrido a las afueras de la discoteca D’Alice, fue captado por una cámara de seguridad, revelando el preciso momento en que se desató la tragedia.

El hecho comenzó con una discusión en el interior del local, la cual se trasladó al exterior en la intersección de las calles San Pablo y General Buendía. Según las autoridades, un sujeto, identificado preliminarmente como pareja de una de las involucradas en la pelea, realizó los disparos desde un automóvil blanco.

Las imágenes muestran cómo el vehículo se detiene y, posteriormente, se escuchan los disparos que impactaron a las víctimas.

La balacera dejó como saldo una mujer fallecida y tres heridas, todas de nacionalidad colombiana. La víctima que perdió la vida, de 48 años, fue trasladada en un auto de aplicación al Hospital del Profesor, donde se confirmó su deceso. En tanto, las heridas fueron llevadas al Hospital San Juan de Dios.

Según la Fiscalía, la mujer fallecida no tenía relación directa con el conflicto que originó el tiroteo, lo que sugiere que no era el objetivo de los disparos. En el lugar, la policía levantó evidencia balística, incluyendo vainas y proyectiles de 9 milímetro, con el fin de determinar el origen de los disparos. Hasta el momento, no se han reportado detenidos, y la investigación sigue en curso.