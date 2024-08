Caso Audios: abogado defensor afirma que Luis Hermosilla “fue manipulado a decir lo que dijo” en registro filtrado

En la cuarta jornada de formalización de Luis Hermosilla, en el marco del denominado Caso Audios, le correspondió exponer a su hermano y abogado defensor, Juan Pablo Hermosilla, quien cuestionó el origen de la grabación que desencadenó esta indagatoria.

En la audiencia, el jurista expresó que “está mal que una abogada (Leonarda Villalobos) grabe a su cliente y a un colega”. Y añadió que en las declaraciones emitidas en el audio filtrado “hay una dinámica que viene desde antes”.

“Luis Hermosilla no induce a nadie, actúa sobre una dinámica preexistente. No pacta con nadie, no conversa con nadie, no le paga a nadie, no recibe fondos para pagarle a nadie. Más bien, es manipulado para decir lo que dijo ”, sostuvo.

Luis Hermosilla “se ha empobrecido”

Respecto a la relación del abogado con Factop, Juan Pablo Hermosilla indicó que “en este caso lo que hay es una línea de crédito, de la cual se cobran altos intereses que se están pagando hasta hoy y que nunca se han dejado de pagar”.

En esa línea, recalcó que “Luis se ha empobrecido con esto (…) Aquí uno revisa la cuenta corriente de Luis, sus tarjetas de crédito, y tiene todo el panorama”.