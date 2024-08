Se juega entre martes y jueves: esta es la programación de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2024

Ya finalizada la fecha 21, el desarrollo del Campeonato Nacional 2024 continúa con la jornada 22, la cual no se jugará el fin de semana: habrá fútbol entre el martes 27 y el jueves 29 de agosto.

Todo comenzará el martes en el Estadio Nacional, con el duelo entre el líder, Universidad de Chile, y Unión Española. Ese mismo día, Cobreloa enfrentará a Coquimbo Unido y Deportes Iquique chocará con Deportes Copiapó.

El miércoles también habrá tres partidos: Cobresal vs Universidad Católica, O’Higgins vs Unión La Calera y Audax Italiano vs Everton.

La fecha concluirá el jueves, con dos encuentros: Colo Colo recibirá a Ñublense y Huachipato hará lo propio ante Palestino.

La programación de la fecha 22 del Campeonato Nacional 2024

Martes 27 de agosto

18:00 | Universidad de Chile vs Unión Española | Nacional

20:30 | Cobreloa vs Coquimbo Unido | Zorros del Desierto

20:30 | Deportes Iquique vs Deportes Copiapó | Tierra de Campeones

Miércoles 28 de agosto

15:00 | Cobresal vs Universidad Católica | El Cobre

18:00 | O’Higgins vs Unión La Calera | Fiscal de Talca

20:30 | Audax Italiano vs Everton | Bicentenario La Florida

Jueves 29 de agosto

18:00 | Colo Colo vs Ñublense | Monumental

20:30 | Huachipato vs Palestino | Estadio Huachipato