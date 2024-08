¿Palo para la U? El mensaje de Javier Correa tras darle el triunfo a Colo Colo ante Everton

Javier Correa tuvo su estreno goleador con Colo Colo este domingo. El delantero argentino anotó y le dio el triunfo a los albos ante Everton en Viña del Mar, por la fecha 21 del Campeonato Nacional.

Tras el partido, el trasandino entregó sus sensaciones por marcar su primer gol con la camiseta del “Cacique”. “Es fruto del esfuerzo que hago día a día y del trabajo de mis compañeros, ellos lo deseaban tanto como yo. Esto me incentiva para seguir trabajando, sé que viene cosas importantes por delante. El cariño de la gente también impulsa para que uno siga trabajando”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Sobre su adaptación, el atacante de 31 años aseguró que “hubiese sido diferente si no me lesionaba, tendría mucho más rodaje, pero el fútbol es así, la vida te planta estas situaciones y uno tiene que sobreponerse. Estoy feliz por el grupo que me toco, los chicos me ayudaron bastante en el proceso de mi lesión”.

De cara a lo que viene, con la lucha por el título del Campeonato y los cuartos de final de la Copa Libertadores, el ariete mencionó que “somos el equipo más grande, tenemos que afrontar todos los partidos como si fuese una final y nos tenemos que mentalizar así, porque en la Copa Libertadores no te perdonan”.

Por último, Javier Correa recalcó que Colo Colo no tiene que estar pendiente de Universidad de Chile, actual líder del torneo local. “Ellos tienen que hacer su trabajo, nosotros somos muy grandes como para andar fijándonos en lo que hace el otro, tenemos que hacer bien nuestro papel, nos quedan partidos por completar”, concluyó.