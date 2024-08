“Ella es una persona hermosa, que me quiere, que yo la quiero, común y corriente, normal y me encanta eso”

Está enamorado. Julián Elfenbein gritó a los cuatro vientos su amor con la heredera de una reconocida marca de retail.

El animador presentó, hace algunos meses, a su nueva pareja: Verónica Calderón, empresaria e hija del fundador de Ripley.

Y, tras subir varias imágenes con ella, habló con el sitio Fotech respecto a las razones que tuvo para declarar su romance públicamente.

Una actitud diferente a la que habría tenido con su pasada relación con la actriz Mane Swett, con quien habrían estado varios meses saliendo en el más absoluto silencio.

Julián Elfenbein, enamorado

Así, el conductor declaró que “lo conté en un minuto, porque cuando algo se consolida y uno dice, ‘bueno, estoy contento’ (no hay nada malo en decirlo)… Y no digo que no lo estuviese antes, pero van pasando etapas y qué sé yo”.

Y agregó que “sentí la necesidad de decir que ella es una persona hermosa, que me quiere, que yo la quiero, común y corriente, normal y que me encanta eso... Era un buen momento para decirlo”.

El rostro de CHV manifestó que “lo importante es que tenemos un amor hermoso y que estamos construyendo. Eso es lo que puedo contar”.

De hecho, hace solo unos días, la figura posteó una imagen que da cuenta de este vínculo que están alimentando día a día, compartiendo una instantánea con sus respectivas familias.

Ampliar

De esta forma, Julián Elfenbein celebra su buen momento en el amor, dejando claro que está más que feliz con su nueva polola.