“Aquí se demuestra la corrupción que en las instituciones. Muchas veces se dice: no, nosotros no somos tan corruptos, somos corruptos”

“Aquí se demuestra la corrupción que hay en instituciones. Muchas veces se dice: no, nosotros no somos tan corruptos, somos corruptos”

En medio de un contexto marcado por los escándalos de corrupción y la formalización de figuras como Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos en el denominado “Caso Audios”, el diputado de la UDI, Cristhian Moreira, se refirió a la situación actual del país, haciendo un llamado a enfrentar con dureza la corrupción en todas sus formas.

Durante una entrevista con Radio ADN, el parlamentario fue enfático al declarar: “Nuestro país tiene instituciones en las que hay corrupción y eso es lo que tenemos que combatir”.

El congresista no dejó espacio para la ambigüedad al afirmar que “somos corruptos”, subrayando la necesidad de un cambio profundo en cómo se manejan las instituciones en Chile. “Aquí tienen que funcionar las instituciones, el que es culpable, obviamente se le tiene que aplicar el rigor de la ley en este caso, porque aquí se demuestra la corrupción que hay en instituciones, en personas, en nuestro país. Muchas veces se dice: no, nosotros no somos tan corruptos, somos corruptos”, dijo.

En esa línea, el diputado Moreira señaló: “Obviamente (hablo) en general, en las instituciones, en lo privado, hay que aplicar la ley, hay que dar un ejemplo porque todos actúan creyendo que no les va a pasar absolutamente nada”.

El integrante de la UDI también se refirió al manejo de los casos de corrupción por parte de la justicia. “Hemos visto varios casos en que han tenido un precedente en la fiscalía y al final no ha pasado absolutamente nada. En la medida que se aplique la ley, y el que se tiene que ir a la cárcel, se tiene que ir a la cárcel”, añadió, haciendo eco de la frustración de muchos ciudadanos que ven cómo algunos implicados logran evadir la justicia.

Andrés Chadwick

Sobre el “Caso Audios” y las menciones a figuras de su colectividad como Andrés Chadwick, el diputado Moreira se mostró prudente y expresó que será la justicia la encargada de determinar responsabilidades. “Eso lo determinan los tribunales de justicia si es así”, puntualizó.

“Han salido varios nombres, tú puedes nombrar a mucha gente, pero eso no genera alguna culpabilidad de un delito, por eso yo quiero insistir, aquí tienen que funcionar las instituciones”, cerró.