Valeria Cárcamo responde a querella de Sichel: "Me preocuparía más que mi nombre apareciera en la formalización" | Agencia Uno

Este viernes por la tarde, el actual candidato a alcaldía de Ñuñoa y ex presidente de BancoEstado, Sebastián Sichel, confirmó acciones legales en respuesta a su mención en las conversaciones reveladas durante la formalización del abogado Luis Hermosilla en el “Caso Audios”.

Pero no solo Hermosilla se verá afectado por la acción, sino que además Valeria Cárcamo: “por intentar en redes sociales y con fines políticos involucrar al candidato Sichel en delitos en que no tiene participación e injuriarlo públicamente”, agrega el comunicado.

La ex candidata constituyente por Valparaíso se ve alcanzada por la acción debido a que “resulta claro su ánimo injurioso, por cuanto se ha aprovechado de esta injusta situación para acusar públicamente a mi representado”, sostiene González.

Según el abogado, la intención de Cárcamo es mostrar a Sichel “ante la opinión pública como involucrado en una situación delictiva, irregular o, al menos, reñida con la moralidad, al vincularlo a un caso penal de corrupción muy mediático y de suma gravedad, lo que también es absolutamente falso y atentatorio contra su honra”, cerró González.

La respuesta de Valeria Cárcamo

Fiel a su estilo confrontacional, la ex candidata constituyente salió al paso de la acción legal interpuesta por el ex candidato presidencial

“Esto no me preocupa en lo absoluto”, escribió de manera tajante en su cuenta de X. “Me preocuparía más que mi nombre apareciera en la formalización y en los audios de Luis Hermosilla durante un juicio público, que fue escuchado por todo Chile”, complementó.