¿Cuáles son los documentos que se necesitan para vender o comprar un auto en Chile?

Ya sea porque se quedó chico, está viejo o simplemente por gusto, las personas tienden a cambiar sus autos para renovarlo por uno nuevo.

En ese sentido, lo que muchos conductores hacen es vender su auto actual para así juntar el dinero suficiente para comprar otro vehículo.

No obstante, vender un automóvil no es algo que se deba tomar a la ligera, ya que son varios pasos los que hay que realizar antes de transferir un vehículo a otra persona.

De hecho, hay una serie de documentos que el vendedor y el comprador del automóvil en cuestión deben tener al día para poder efectuar de manera correcta la venta.

Estos son los documentos que se necesitan para vender un auto en Chile

Al respecto el director de Movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, en conversación con ADN.cl, anticipó que “comprar y vender un automóvil no es fácil”.

Por su parte el que lo vende, evidentemente, debería tener ”la suficiente ética de que el vehículo cuando lo vende esté libre de prenda, ningún tipo de requerimiento especial, que no tenga deuda, que no tenga infracciones por TAG, que no tenga ningún tipo de infracciones y tener las revisiones técnicas al día”.

“Es decir, el auto se debe vender en ópticas condiciones y uno como comprador debe exigirlo, pero lo que ocurre en ocasiones, como el contrato de compraventa dice ‘el vehículo se vende o se transfiere en el estado que está’ el estado en que está es la parte complicada de revisar”, agrega.

Concretamente, según detalla Autofact, los documentos que se necesitan para vender un auto, son los siguientes:

Cédula de identidad del vendedor y comprador del vehículo.

Permiso de circulación al día.

Padrón del auto.

Revisión técnica al día.

SOAP al día.

Certificado de anotaciones vigentes.

Certificado del Registro de Multas de Tránsito no pagadas.

¿Cuáles son las precauciones que debe tener el comprador de un auto?

Según indicó Escobar, los compradores tienen que asegurarse “del punto de vista administrativo, es decir, que no tenga prenda, orden de prenda, que esté liberado, sus papeles estén en regla, no tenga deuda de TAG, es clave antes de comprar un vehículo”.

“El ideal es que uno saque un “Récord” como, por ejemplo, Autofact es una empresa que puede ayudar a revisar que no tenga ninguno de esos inconvenientes”, cerró.