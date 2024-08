Gabriel Castellón cuestiona la ausencia de jugadores de la U en la nómina de La Roja: “No sé si es raro, pero es lamentable”

Santiago

Gabriel Castellón vivió este viernes, quizá, la jornada más tranquila jugando en el Estadio Nacional por la U de Chile al ser parte del 4-0 con el que golearon a Cobreloa.

“El grupo está haciendo todo para que no nos conviertan y nosotros convertir hartos goles, pero no hay que conformarse, tenemos que buscar siempre más”, dijo, valorando el sumar su cuarto partido seguido sin recibir goles.

Todo con agregados como la integración de Fabricio Formiliano en la zaga. “Cada jugador que se está integrando está encontrando la idea, la están tomando de buena manera, se está armando un grupo muy bueno y se ve en los resultados”, planteó Gabriel Castellón, junto con aplaudir el regreso a la titularidad de Nicolás Guerra.

“El grupo tiene que llevar la campaña y quedó demostrado: Nico entró e hizo un gol. Feliz que los compañeros sumen minutos”, enfatizó.

Gabriel Castellón y La Roja

Al momento de abordar un tema más complejo, como el hecho que la U de Chile no haya tenido citados por Ricardo Gareca a los partidos por clasificatorias ante Argentina y Bolivia, su tono cambió.

“No sé si no se toma en cuenta lo que se hace en el Campeonato Nacional o se mira en menos. Hemos hecho un gran torneo, hay muchos jugadores que deberían estar por ser punteros, hemos perdido dos partidos. No sé si es raro, pero es lamentable que no haya jugadores nominados del puntero”, enfatizó.

“Los resultados te dan un respaldo de que estás haciendo las cosas bien, sentimos eso, pero no sabemos si afuera se verá o si no somos del gusto del entrenador, pero trabajamos para nosotros. Después, las cosas se van a dar solas”, recalcó, reconociendo el hecho de que esperaba una citación a La Roja.

“La ilusión siempre está. No sé si seremos del gusto o no, pero la ilusión de representar a Chile siempre está. Primero trabajamos por el club y la opción de jugar por la selección. Son decisiones del profe y él verá lo mejor para Chile”, concluyó el ex Huachipato.