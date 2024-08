“Él aún estaba con signos vitales”: vecinos relatan la retención que realizaron a joven que terminó muriendo en La Florida

Fue en horas de esta madrugada cuando un hombre murió durante un presunto linchamiento por parte de vecinos en la comuna de La Florida, después de que habría intentado asaltar a una pareja.

Este hecho ocurrió a eso de las 02:00 horas, en una plazoleta en calle Las Pitras. Allí, una mujer y un hombre estaban compartiendo, cuando fueron abordados por un motociclista que los amenazó con un arma de fuego para asaltarlos.

Según la pareja, se inició un forcejeo que causó que la pistola cayera. Ante esto, el sujeto habría sacado un cuchillo y atacó a uno de ellos. Fue en ese momento en que, tras escuchar gritos, los vecinos salieron para reducir y golpear al motociclista, quien falleció posteriormente.

“Aún estaba con signos vitales”

En conversación con Radio ADN, un vecino relató que prestó los primeros auxilios al afectado. “Lo volteé con ayuda de la víctima que se defendió. Me ayudó también a voltearlo, a abrirle la chaqueta, a sacarle el casco, a ver si estaba con signos vitales”, dijo.

“En ese momento, él aún estaba con signos vitales . Lo primero que me dijeron, cuando yo les pregunté qué es lo que había pasado, me dijeron (la pareja) que ‘él nos quiso asaltar’”, añadió.

Otra vecina comentó que “él lo único que hizo fue defenderse. No tenía otra opción”. Y agregó que otras personas también salieron a ayudar “para que no se parara el tipo, porque uno no sabe si se para y agarra el cuchillo o la pistola”.