Caso Brinks: estos son los detalles clave que debes conocer ante control de detención de nuevos sospechosos

El número de detenidos por el robo a la bodega de la empresa Brinks en Rancagua, ocurrido hace una semana, aumentó hasta 20, tras la detención de dos nuevos implicados. Hasta el momento, 18 personas ya fueron formalizadas y se encuentran en prisión preventiva desde el miércoles pasado.

Este jueves, la fiscalía confirmó la captura de dos individuos adicionales, que fueron aprehendidos por Carabineros en nuevas diligencias. Ambos estarían relacionados con la banda criminal responsable del asalto y se espera que se presenten este viernes a las 10:30 horas ante el Tribunal de Garantía de Rancagua para su control de detención.

De acuerdo con la información preliminar, los dos nuevos detenidos serían un padre y su hijo , quienes habrían facilitado un galpón utilizado en la ejecución del robo. Su vínculo con el atraco los convierte en piezas clave en la investigación del caso que ha sacudido la región de O’Higgins.

La Policía Uniformada ha logrado obtener un día adicional para seguir investigando. En ese tiempo, personal de Labocar y GOPE llevó a cabo un operativo en un área rural de Rancagua, donde allanaron una propiedad abandonada y realizaron excavaciones en busca de los más de 12 mil millones de pesos que fueron sustraídos durante el robo.

Posibles uniformados involucrados

Por otro lado, una línea de investigación de la fiscalía se centra en la posible omisión de información y obstrucción a la justicia por parte de miembros de la PDI. Se sospecha que algunos agentes podrían haber tenido conocimiento previo de un robo a una empresa de transporte de valores y no informaron al Ministerio Público de manera oportuna.

El martes, la PDI anunció el retiro inmediato del Prefecto Provincial de Cachapoal, Álex Zúñiga Castañeda, debido a la demora de la entrega de información clave a Fiscalía, quienes ayer se trasladaron hasta al cuartel de la Policía Civil para tomar declaraciones a testigos e imputados bajo la dirección del fiscal Javier von Bischoffshausen.

Mientras tanto, el general Ricardo Yáñez visitó al equipo policial que participó en el operativo el día del robo, expresándoles su agradecimiento por el trabajo realizado. Sin embargo, las investigaciones continúan no solo en la búsqueda del dinero, sino también en la posibilidad de que haya complicidad interna de un funcionario de Carabineros.

Simultáneamente, la Fiscalía Regional investiga la posible participación de funcionarios de la PDI y Carabineros en el robo. Durante una visita a Talca, el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, señaló que la información disponible es aún escasa y proviene de un testimonio dado durante la audiencia de control de detención, donde se sugirió que podría haber involucramiento de Carabineros.

En esa línea, afirmó que “si llegase a comprobarse, no dudaré ni un segundo en actuar . Voy a apartar a cualquiera que use el uniforme para cometer delitos, como siempre he sostenido: es imposible que en la institución existan personas así”.

El dinero

Aunque se sabe que los imputados sustrajeron una gran cantidad de dinero desde la bodega de la empresa, la cifra exacta aún no ha sido confirmada. Sin embargo, la Fiscalía de O’Higgins ha realizado una estimación preliminar.

Y es que el fiscal regional Aquiles Cubillos relató en la formalización que los acusados se “concertaron para efectuar un robo de más de 12 mil millones de pesos ”. Cifra que volvió a recalcar esta jornada, a las afueras del juzgado.

“Todavía no tenemos la confirmación de la empresa Brinks. Sigue existiendo la misma información que dimos a conocer ayer (los $12 mil millones)”, dijo. Y sostuvo que existe “una posibilidad de que el dinero esté todavía en la región”.