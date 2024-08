Caso Brinks: dos nuevos detenidos pasarán a control de detención este viernes

A una semana del robo a la bodega de la empresa Brinks en Rancagua, región de O’Higgins, el número de detenidos por su presunta participación en el asalto aumentó a 20.

Concretamente, el pasado jueves, la fiscalía confirmó la captura de dos individuos por parte de Carabineros, quienes estarían vinculados a la banda criminal. Ambos serán presentados este viernes ante el Tribunal de Garantía de Rancagua a las 10:30 horas para su control de detención.

El caso ha permitido a la Policía Uniformada obtener un día adicional para la investigación, durante el cual personal de Labocar y el GOPE realizó un operativo en el sector rural de Rancagua. En la operación, se allanó una propiedad abandonada y se llevaron a cabo excavaciones en busca de los más de 12 mil millones de pesos sustraídos durante el asalto.

El general Ricardo Yáñez visitó al equipo policial que participó en el operativo del día del robo, agradeciéndoles por su labor. Sin embargo, las investigaciones continúan, no solo en la búsqueda del dinero, sino también en la exploración de una posible complicidad interna de un funcionario de Carabineros.

“Es solo un antecedente”

Paralelamente, la Fiscalía Regional está investigando la posible implicación de funcionarios de la PDI y Carabineros en este robo. Ayer, en su visita a Talca, el director de Carabinero declaró no tener mayores antecedentes sobre esta arista del caso.

“La información que tenemos hasta el minuto es muy vaga; solo un antecedente proporcionado por uno de los que habría dado testimonio en la audiencia de control de detención, quien dijo haber escuchado que eventualmente podrían estar involucrados Carabineros”, señaló Yánez.

En esa línea, afirmó que “si llegase a comprobarse, no dudaré ni un segundo en actuar. Voy a apartar a cualquiera que use el uniforme para cometer delitos, como siempre he sostenido: es imposible que en la institución existan personas así”.

Por otro lado, otra línea de investigación de la fiscalía se centra en la posible omisión de información y obstrucción a la justicia por parte de miembros de la PDI. Se investiga si estos tenían conocimiento previo de un posible robo a una entidad de transporte de valores y no comunicaron la información oportunamente al Ministerio Público.

Como resultado, el martes, la PDI llamó a retiro al prefecto provincial y abrió un sumario interno. Ayer, la fiscalía se trasladó al cuartel de la Policía Civil para tomar declaraciones a testigos e imputados, bajo la dirección del fiscal Javier von Bischoffshausen.