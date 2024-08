“El Señor de los Anillos: la Guerra de los Rohirrim”: mira el primer tráiler y conoce todos los detalles de la película

Hace más de dos años se dio a conocer uno de los próximos lanzamientos de El Señor de los Anillos, una apuesta que significa el salto a la animación. Esto, en medio de una expansión que mantiene conforme a los seguidores.

Se trata de La Guerra de los Rohirrim, una película que ha ido tomando forma poco a poco y mantiene expectantes a los fanáticos que se ilusionan con cada actualización que se va entregando.

Y mientras nos mantenemos a la espera de Los anillos de poder, que tiene agendado su estreno para el 29 de agosto, durante las últimas horas se liberó el primer tráiler oficial y más detalles del filme.

El título nos presenta una historia precuela, llevándonos 261 años antes de la formación de La Comunidad del Anillo y se centra en la Casa de Helm Hammerhand (Helm Mano de Hierro), el rey de Rohan.

Esta, la primera adaptación de la franquicia al anime, nos contará la historia de la Casa de Helm Hammerhand y el legendario Rey de Rohan, profundizando en pasajes nunca antes explorados con tanto detalle en la pantalla.

“Un ataque repentino de Wulf obliga a Helm y a su gente a hacer una arriesgada última resistencia en la antigua fortaleza de Hornburg. En una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, deberá encontrar la fuerza para liderar la resistencia contra un enemigo mortal decidido a su total destrucción”, reza parte de la sinopsis.

La dirección está a cargo del galardonado cineasta Kenji Kamiyama, (Blade Runner: Black Lotus y Ghost in the Shell: Stand Alone Complex). En tnato, el elenco de voces lo encabezan Brian Cox, Gaia Wise y Luke Pasqualino, entre muchos otros, llega The Lord of the Rings: War of the Rohirrim.

La fecha de estreno está agendada para el próximo 12 de diciembre en las salas de cine.