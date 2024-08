“No será sencilla y estará cargada de cosas que van más allá de lo futbolístico”: en Argentina ya calientan la llave entre River y Colo Colo

Apenas se consumó la clasificación de River Plate a los cuartos de final de la Copa Libertadores, los medios argentinos hicieron un análisis de Colo Colo, próximo rival del cuadro argentino.

Los “millonarios” se impusieron en la llave sobre Talleres de Córdoba y ahora se verán las caras frente al “Cacique” chileno por la ronda de los ocho mejores del certamen continental.

Uno de esos medios fue Olé, quien centró su mirada en los experimentados futbolistas de los albos y en el DT del equipo, el trasandino Jorge Almirón.

El análisis de Olé sobre Colo Colo

La próxima parada de los de Marcelo Gallardo no será sencilla y estará cargada de condimentos que van más allá de lo futbolístico. El conjunto chileno, que viene de eliminar a Junior con un global de 3-1 luego de pasar a los octavos de final con tan solo seis puntos, es dirigido por Jorge Almirón y cuenta con Arturo Vidal, reconocido hincha de Boca que estuvo muy cerca de jugar en La Boca en varias oportunidades.

Colo Colo es uno de los animadores del torneo chileno, en donde marcha segundo con 36 puntos detrás de la Universidad de Chile, que lo aventaja por cuatro unidades. Cabe destacar que, si bien aún no hay fecha definida, el Millonario sabe que la ida será en Santiago, mientras que al igual que con Talleres, los de Múñeco definirán de local.

Y si hay algo que al Cacique no le faltan son nombres y experiencia, ya que tiene un promedio de edad de más de 27 años. De hecho, entre las filas del Cacique se alistan varios históricos de la selección chilena, entre ellos Arturo Vidal y Mauricio Isla, de reciente paso por Independiente. Además, Óscar Opazo, que tuvo una breve estadía en Racing, también forma parte del plantel chileno.

Y claro, será imposible no pensar en el duelo entre River y Arturo Vidal. Si bien el King no suele ser titular dentro del esquema del ex entrenador de Boca, suele ingresar desde el banco de suplentes. Aunque claro, pese a tener pocos minutos, no se le puede restar importancia a la figura del bicampeón de América con la selección chilena, quien en varias ocasiones se manifestó como hincha de Boca.

Y aún hay más vínculo con el Xeneize más allá de Almirón y Vidal, ya que Carlos Palacios, quien sonó varias veces para sumarse a Boca en este mercado de pases, es una de las grandes figuras del Cacique. Y más allá de los chilenos, el plantel de Colo Colo tiene una gran cantidad de argentinos dentro del plantel.

El Cacique cuenta con siete argentos dentro su plantel. De hecho, gran parte de ello fue trabajo de Almirón, que a comienzos de este mercado de pases pidió por la llegada de Javier Correa, delantero que venía de ser campeón con Estudiantes de la Plata de la Copa de la Liga. El punta, que le había convertido un gol a River en la final de la Supercopa Argentina, es el 9 titular del equipo chileno.