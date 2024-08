Santiago

Karen Roco fue parte de la delegación chilena en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, instancia en la cual disputó el canotaje C1 200 metros, donde finalizó en el puesto 15 de la clasificación.

Tras haber competido en la “Ciudad Luz”, regresó a su natal Constitución. “Todas las mujeres me agradecían, se sentían identificadas conmigo. Fui la primera clasificada a unos Juegos Olímpicos en la Región del Maule. Ha sido tremendo todo, algunas me lloran en la calle, me hacen caravana. Me siento muy querida”, explicó en diálogo con “Mujeres al Deporte”, valorando esta experiencia respecto a su participación en Tokio 2020.

“Para esa competencia tuve covid dos meses antes, fue casi fatal, sentía que me iba a morir, bajé diez kilos. No fue como en París, donde sí disfruté”, comentó en la charla con Macarena Miranda, apuntando a que debió adaptarse a competir en una menor distancia, considerando que su foco estaba en clasificar en dupla, aunque finalmente lo hizo en singles.

“Ya sabía a lo que iba, que el que pestañea pierde. Me sentía realizada. Siempre me he especializado en los 500 metros. Me preparé un mes y medio para los 200 metros, se me hacía super corto, sentía que me faltaba para llegar a los 500 metros”, enfatizó.

Las quejas de Karen Roco

En Mujeres al Deporte, la deportista de 37 años denunció el no haber contado en París 2024 con su entrenador, Johnnathan Tafra, medallista panamericano de la especialidad en Santo Domingo 2003 y Guadalajara 2011.

“Intentamos estar lo más posible juntos. Cuando llegamos a París, cambió el escenario, estuve prácticamente sola. Él tenía que pagarse las entradas para verme entrenar y modificar la embarcación, no estaba acreditado. En la parte emocional, verlo en galería me afectó bastante”, remarcó, lamentando la falta de gestión por parte de la Federación de Canotaje.

“Le dan más importancia a la dirigencia. La presidenta de la federación me ayudó a limpiar la embarcación, pero la excusa que me dieron es que no tenía curso profesional. Ha pedido hacerlos y se lo niegan en todo momento. No sé por qué no le dan la oportunidad para crecer. Nadie le pagaba y con estas formas no dan ganas de seguir, no es posible que siempre vayan deportistas que son hijos de entrenadores o dirigentes a este tipo de instancias”, enfatizó Karen Roco, que puso en duda la opción de afrontar un nuevo ciclo olímpico.

“Me tomé unas mini vacaciones por salud mental, si vale la pena seguir. Hay un Sudamericano ahora y no quedan recursos para llevar gente, no sé si vale la pena sacarme la mugre sabiendo que no habrá un clasificatorio”, concluyó la canoísta nacional.