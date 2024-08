¿Coté López le pagó por su “silencio”? Exnuera de la modelo reveló la verdad sobre su fallido ingreso a Gran Hermano

En el programa Qué te lo Digo dieron a conocer un escandaloso hecho: Coté López y Luis Jiménez habrían pagado una millonaria suma a su exnuera para que no entrara a Gran Hermano y contara infidencias de su familia.

“40 millones de pesos habría sido la suma que los Jiménez López le habrían pagado a Sazón, la ex del hijo mayor de Luis Jiménez, para que no ingresara al reality y no contara infidencias de la familia”, dijo la periodista Paula Escobar.

Esto en el marco de la escandalosa disputa que mantuvo la joven con el clan, semanas antes de este supuesto casting para entrar al reality de CHV.

Un entuerto donde se dijo de todo con la blonda, el futbolista y el hijo de éste, Diego, acusando duramente sobre todo a la maniquí, de alejar al joven de su padre.

La verdad de la exnuera de Coté López

Frente a esto, Javiera Vidal, nombre real de la aludida, decidió contar su verdad. Y lo hizo a través de una dinámica de preguntas en sus redes.

“Me pregunto si el periodismo siempre fue así... Inventando cosas a tontas y locas de la gente en base a nada”, dijo.

Y luego calificó al farandulero Qué te lo Digo como “Nefasto! Pero qué vamos a esperar de ese programa, pues”.

Posterior a eso, la joven indicó que “no entré a GH porque pensé que me destruiría a mí misma tomando esa decisión... No fue porque me pagaron para no entrar o porque no pasé un examen médico. De hecho, ni siquiera asistí a algún casting o algo parecido, todo quedó en un wsp”.

De esta forma, la exnuera de Coté López y Luis Jiménez dejó más que claro que todo habría sido mentira, desmintiendo al programa. ¿Qué dirán sus panelistas?