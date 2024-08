Gustavo Álvarez, entusiasmado con el nivel de Charles Aránguiz en la U: “Le da mucha claridad al equipo”

Santiago

Aunque la U de Chile volvió a los triunfos goleando a O’Higgins en El Teniente, el entrenador de los azules, Gustavo Álvarez, se manifestó con mesura en torno a lo difícil que fue el partido, más allá del marcador.

“O’Higgins cambió sistema al que venía usando últimamente, fue mucho más agresivo en su estrategia, planteó una presión muy alta y por momentos mano a mano. Cada vez que podíamos salir con claridad del bloque de presión, llegábamos directo a situaciones de gol. Teníamos que tener un poco más de volumen de juego. El segundo tiempo empezó favorable, controlamos la pelota, ellos fueron intensos con los dos primeros cambios”, explicó el argentino en conferencia de prensa.

“Con una buena defensa, controlamos y tuvimos verticalidad para llegar al gol. Ya con el segundo, el rival se desordenó y dejó muchos más espacios. Tuvimos más volumen de juego y fuimos más contundentes”, enfatizó, poniendo en perspectiva el momento del rival.

O’Higgins fue un equipo serio, combativo, muy valiente. Propusieron jugar mano a mano, que no es fácil. No hay que quitarle mérito a lo que hicimos nosotros en función de un rival que quizá no viene obteniendo buenos resultados”, sostuvo.

Gustavo Álvarez y los refuerzos de la U

El DT de la U aplaudió el debut de Fabricio Formiliano. “Lo vi bien, pero terminó cansado. Ya en un cruce, al sacar una pelota al córner, le dio un calambre. Es adaptarse a una intensidad de juego distinta a la uruguaya, lo cambié porque no quería arriesgar ningún problema”, apuntó, junto con valorar lo hecho por Charles Aránguiz en su primer partido como titular bajo su mando.

“Fue una continuidad de lo del fin de semana pasado, pero con más minutos. Le da mucha claridad al equipo”, enfatizó, además de respaldar el regreso a la actividad de Emmanuel Ojeda y Nicolás Guerra, que no estaban siendo considerados en la segunda rueda del Campeonato Nacional 2024.

“Todos los jugadores que entrenan con nosotros están considerados. Los vi felices dentro de la cancha y en el vestuario. Un partido se puede ganar con 11, una racha con 13 o 14, pero un objetivo importante como el que anhelamos con los 30 y los 30 tienen que estar preparados”, concluyó Gustavo Álvarez.