Gary Medel fue presentado este jueves como nuevo refuerzo de Boca Juniors. El defensa chileno, quien desvinculó de Vasco da Gama, superó las pruebas médicas y firmó contrato con el club argentino hasta diciembre de 2025.

El “Pitbull”, quien vestirá el dorsal 19, estuvo acompañado por Juan Román Riquelme en conferencia de prensa y entregó sus primeras palabras con la camiseta de los “Xeneizes”, la cual volverá a vestir después de 14 años.

“Es un placer estar nuevamente en Argentina y Boca Juniors. Agradecer a Román por todos estos años de amistad, la cercanía que hemos tenido y siempre se ha portado un 10 conmigo cada vez que vengo a Argentina”, inició señalando.

“Es un momento que me siento muy feliz, muy convencido de lo que quiero hacer en Boca y espero dar lo mejor. Voy a entregarme 100% al club como siempre lo he hecho en todos los clubes y más en este momento”, añadió.

En esa línea, Medel indicó que: “En esta etapa de mi carrera quiero disfrutar, entregar toda mi experiencia y jerarquía, pero eso lo tengo que demostrar dentro y fuera de la cancha y espero hacerlo de esa manera”.

Respecto a las razones por las que decidió regresar a Boca, explicó que: “Lo que me sedujo es el club. Quien no va a querer venir a disfrutar a un club gigante como Boca Juniors. Eso es lo primero que me motivó, también el fútbol argentino, que es muy competitivo. Quiero seguir compitiendo a gran nivel y poder demostrar que estoy para Boca”.

Por último, abordó la versión que espera mostrar en el equipo trasandino tras su primera etapa entre 2009 y 2010. “Ahora se encuentran con un jugador con más años, pero con la misma ilusión y las ganas de siempre de ganar y competir. Con ese Gary se van a encontrar”, agregó.