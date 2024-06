Harold Mayne-Nicholls asume labor para la remodelación del Monumental: “Lo primero, es saber qué tipo de estadio quieren”

Tras ser contactado por Aníbal Mosa, Harold Mayne-Nicholls aceptó ser el consultor del directorio de Blanco y Negro para el proyecto de remodelación del Estadio Monumental.

El expresidente de la ANFP y todavía director de la Corporación Santiago 2023 se pronunció este martes y abordó la labor que tendrá en Colo Colo, donde retomará el proyecto que quedó inconcluso en su anterior paso por el cuadro albo.

“La vez pasada, Aníbal Mosa me invitó a Colo Colo básicamente por el tema del estadio, después vino una serie de razones que me hicieron incursionar en otras áreas. Luego llegó el estallido social y la pandemia, ahí hubo que suspender el proyecto del estadio. Y ahora Mosa me pidió que lo retome como un consultor”, señaló.

En esa línea, reconoció que “es un tremendo desafío, lo tomo como un honor, además esto se junta con el centenario de Colo Colo, el club más importante del país. Espero ir desarrollando este proyecto paso a paso en consultoría, estaré 100% dedicado a la remodelación del estadio, no tengo otra función”.

También indicó que “nosotros hicimos un bosquejo en 2019, desde ahí hasta ahora hubo cambios bastante grandes en la tecnología, por lo tanto, tenemos que adaptar lo que habíamos hecho antes. Y respecto a la Carta Gantt que dejó el directorio de Alfredo Stöhwing, es evidente que tenemos que tratar de juntar ambas cosas”.

Respecto a sus labores como consultor, Harold Mayne-Nicholls remarcó que “lo primero, es saber exactamente qué tipo de estadio quieren, para cuánta gente y de cuánto estamos hablando financieramente, porque los costos son diferentes a los que había en 2019. Hay que adaptarse a eso y buscar el financiamiento. Esa mezcla es parte del trabajo que me pidieron desarrollar”.

Por último, descartó la posibilidad de poner canta sintética en el nuevo Estadio Monumental. “No lo hemos hablado, pero lo más importante aquí son los futbolistas y en general a ellos no les gusta jugar en pasto sintético, porque encuentran que el balón da un bote distinto y sienten diferencia cuando se arrastran por la superficie. Esa cancha no es una buena alternativa”, sostuvo.

“Si bien, la cancha sintética te sirve para hacer eventos musicales, Colo Colo es un club de fútbol y eso debe ser lo más importante”, conclyó.