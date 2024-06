Habló de Boric, Milei y Bukele: Presidente de Ecuador opina sobre mandatarios latinoamericanos y lanza duras críticas

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se refirió a los actuales mandatarios de Latinoamérica en una reciente entrevista con el periodista Jon Lee Anderson para The New Yorker.

En ella, mencionó que el presidente Boric ha sido paralizado por la extrema izquierda y calificó al jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele, como un arrogante

Concretamente, el periodista estadounidense, conocido por el famoso perfil del dictador Augusto Pinochet, se entrevistó con Noboa en el contexto del inicio de su mandato.

Cuando fue consultado por el Presidente Boric de Chile, apenas unos años mayor que él, Noboa afirmó no tener inconvenientes, que “parece estar bien”, pero aseguró que sus socios de coalición de extrema izquierda lo paralizaron; “No es un problema que tengo”, añadió.

Con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, fue mucho más crítico: “El tipo es arrogante y solo busca controlar el poder para sí mismo y hacer rica a su familia”.

En ese sentido, explicó que las familias que acumulaban las riquezas de El Salvador han sido reemplazadas por la del mandatario: “Ahora están los Bukeles”, ironizó.

Cuando Noboa fue consultado por el término que usó el salvadoreño para referirse a sí mismo como “el dictador más genial del mundo”. El mandatario ecuatoriano sonrió y dijo: “Sí, en un país del tamaño de Guayas”, una provincia mediana de Ecuador.

Mientras que del presidente de Argentina, Javier Milei, no omitió mayor opinión. “No sé por qué se cree tan grande. No ha logrado nada desde que se convirtió en presidente”, cerró.