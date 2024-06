“Fue un acto de amor”: el crudo relato del hombre acusado por casi matar a la enfermera Pola Álvarez

Ha pasado un día desde que inició el juicio contra Patricia Henríquez Hernández, de 38 años, y Enrique Hanson González, de 42 años, quienes están acusados del homicidio calificado frustrado de la enfermera Pola Álvarez Cortés. El Ministerio Público solicitó una condena de 12 años de presidio mayor para cada uno.

El domingo 26 de junio de 2022, a las 9:35 horas, Pola Álvarez se dirigía a su domicilio desde la Clínica Cordillera tras concluir su turno, cuando fue atacada. Enrique Hanson, montado en una moto Suzuki con la patente cubierta, la abordó en la intersección de Fleming con Cañumanqui en Las Condes. Según los fiscales, el imputado viajó desde su casa en Puente Alto hasta ese lugar específicamente para esperar a la víctima.

Armado con un cuchillo, Hanson propinó a Pola once heridas cortopunzantes en distintas partes de su cuerpo, incluyendo tórax, clavícula, abdomen, brazos, piernas y muslos, y luego huyó de la escena, dejando a Pola gravemente herida en el suelo. Tras varias cirugías, 35 días hospitalizada y otros 60 en reposo, Pola fue dada de alta. Sin embargo, aún sufre episodios de angustia y ansiedad.

La parte querellante ha iniciado un juicio civil paralelo, solicitando una indemnización de 200 millones de pesos para Pola Álvarez. Según la Fiscalía y los abogados querellantes, el motivo del ataque fueron los celos profesionales de Patricia Henríquez. Ambas mujeres trabajaban en la unidad de Urgencias de la Clínica Cordillera y habían tenido rencillas laborales antes del 26 de junio.

El relato de Enrique Hanson

En el inicio del juicio, Enrique Hanson testificó que trabajaba como jefe de turno en la Urgencia del Hospital San José de Maipo desde 2014 y que entre enero y julio de 2021 había prestado servicios como reemplazante en la Clínica Cordillera. Hanson y Patricia se casaron en 2015, pero se separaron de hecho en septiembre de 2021.

“Yo me quedé viviendo en Puente Alto, la casa está a nombre de Patricia, y ella se fue a vivir a Ñuñoa”, explicó Hanson durante la audiencia, según consignó LUN. Añadió que la moto estaba a nombre de Patricia debido a sus problemas crediticios, aunque él siempre la utilizaba. “Con Patricia conversamos mucho las cosas. Siempre estoy preocupado de ella y cuando empezó con los problemas laborales, me los comentó. Después presentó una licencia, ya que estaba con depresión y registraba intentos suicidas”, agregó.

Según la Fiscalía, Hanson actuó instigado por su esposa. El 23 de junio, Patricia le envió a Hanson un pantallazo de un video donde Pola y otra enfermera cantaban Te felicito de Shakira y Rauw Alejandro. “Me dedicaron la canción de ‘Te felicito, qué bien actúas’”, le escribió Patricia, señalando a Pola en el video.

Hanson explicó que Patricia se quejaba constantemente del mal clima laboral en la clínica, acusando a Pola Álvarez y otros de acosarla. “Lamentablemente, la acusaron de robar unos medicamentos psicotrópicos, cosa que era mentira, y de cerrar la ficha médica de un paciente y de darle el alta sin que recibiera atención”, relató Hanson.

El viernes 24 de junio, Hanson visitó a Patricia, quien estaba con licencia médica, y ella le mostró el video completo de las enfermeras cantando. Conversaron sobre el supuesto acoso laboral que sufría Patricia. “Ella llegaba destrozada después de los turnos. Era mucho el acoso laboral y el maltrato, especialmente de Pola Álvarez, pero nunca me pidió que la atacara (a Pola). Todo lo decidí yo”, afirmó el imputado.

Cuando Hanson atacó a Pola

Hanson decidió ir a hablar con Pola. El domingo 26, alrededor de las 9 de la mañana, llegó cerca de la clínica. Para su defensa personal, suele llevar gas pimienta, un bastón retráctil, una pistola a fogueo y un puñal, y ese día, casualmente, llevó el puñal.

“La señora Pola Álvarez pasó por mi lado. Debo dejar constancia que Patricia nunca me entregó los horarios de las enfermeras de la Clínica Cordillera. Yo los obtuve porque tenía guardada mi sesión de cuando hacía reemplazos. La llamé por su nombre y le dije ‘soy Alejandro Hanson’, porque todos me conocen con ese nombre, ‘marido de Patricia Henríquez, y quiero conversar contigo’”, recordó Hanson.

Pola, según Hanson, comenzó a insultarlo y le arrojó su billetera, celular y bolso. “Lamentablemente, no lo pensé mucho y me abalancé sobre ella. La agredí una vez en el hombro-clavícula, abdomen hemisferio izquierdo y muslo izquierdo. Después de eso recobré mi estado anímico, miré lo que estaba haciendo, me paré, no socorrí a la víctima y me fui caminando hacia la moto”, relató.

Hanson justificó su acción diciendo: “Fue un acto de amor, por el amor que le tengo a Patricia. Veía que estaba muy afectada por lo que estaba pasando a nivel laboral, explotó mi ser y agredí a la señora Pola”.