Nieta de adulta mayor perdida en Limache reveló escalofriante nueva pista: “Le tapaba la boca y trataba de ahorcarlo”

Lleva más de un mes desaparecida, sin pista alguna. María Elcira Contreras, la adulta mayor perdida en Limache, continúa desaparecida.

Un enigma policial que mantiene en vilo a su familia, que ha buscado por todos lados a la mujer de 85 años que se esfumó mientras comían en el restorán del Fundo Las Tórtolas.

¿La última pista? Una inquietante llamada que recibieron de una persona que dijo haber presenciado un extraño hecho, solo instantes después de que la anciana se perdiera.

Una información que Carla Hernández, una de sus nietas, detalló a Meganoticias, donde confirmó escalofriantes datos que están siendo investigados.

Adulta mayor perdida en Limache y posible secuestro

Así, la joven indicó que “el día miércoles pasado una persona se contacta conmigo. Me señala que ese día, 12 de mayo, a las cinco de la tarde, ella estaba esperando locomoción con su pololo en el cruce de San Pedro, Quillota, y me dice que ve una camioneta blanca. Le llama la atención, porque se empezó a desarrollar un acto violento en esa camioneta”.

“Dice que estaba el conductor, el copiloto y atrás otra persona. Cuenta que el copiloto se quería bajar de la camioneta y el conductor no lo dejaba”, añadió.

Y señaló que “empezaron como un forcejeo. Se da cuenta también de que atrás, que ella no ve quién estaba atrás, pero que otra persona le tapaba la boca y trataba de ahorcarlo”.

“Se comunicó conmigo, porque dándole una vuelta, me dijo: ‘¿Y qué pasa si esto tiene relación directa o indirectamente con lo de tu abuela?’”. Lo que yo pienso es: ¿qué pasa si esta persona que no quería dejar bajar del vehículo, quizá la estaban callando por algo, quizá vio algo? (…) No se veía el pick-up de la camioneta, yo digo así, como ya pensando lo peor, ¿qué pasa si mi abuela estaba escondida en esa camioneta?”, lanzó.

Por eso, Carla manifestó que “yo personalmente no lo descarto”, dejando claro que ahora esperan que la policía indague esta situación y puedan dar con alguna pista respecto a la adulta mayor perdida de Limache.