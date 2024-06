Carter y su carrera por el sillón presidencial: las exigencias de la UDI para que pueda competir en primarias con Matthei

En la última semana, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (ex UDI), hizo públicas sus intenciones de presentarse como candidato presidencial y competir en una primaria por Chile Vamos con Evelyn Matthei.

Sin embargo, desde que expresó esta aspiración, desde su sector político no ha recibido más que cuestionamientos, ya que le critican el tono provocador con el que hizo sus declaraciones.

Respecto a la insistencia de Carter, la secretaria general de la UDI, María José Hoffman, consideró que el “entrar pateando la puerta” no es la forma más adecuada de pedir las cosas y que el jefe comunal debe jugar limpio.

“Él quiere ser nuestro candidato presidencial, o quiere, al menos, participar en las primarias, pero no creo que sea la forma de entrar pateando la puerta (...) creo que ese tono, para alguien que quiere participar en las primarias, no es el correcto (...) Las frases grandilocuentes, yo creo que no suman, no contribuyen”, opinó en diálogo con Mesa Central.

A raíz de esto, Hoffman aseguró que “nosotros vamos a establecer ciertos requisitos en esto”, los cuales son: “Primero, que marquen en las encuestas. Segundo, que se practique el fair play”.

Y es que, precisamente, Carter aseguró que le ganaría a Matthei, una de las cartas presidenciales más consolidadas del oficialismo y mejor evaluadas.

Carter vs. las encuestas

Pero, ¿qué dicen las encuestas? De acuerdo a la última encuesta Cadem publicada este domingo, la actual alcaldesa de Providencia ganaría con un 72% en una primaría, mientras que el edil de La Florida solo alcanza el 22%.

Por otro lado, según las cifras del Panel Ciudadano UDD dadas a conocer este lunes, Carter se instala recién en el sexto lugar de favoritismo ante las elecciones presidenciales. En cambio, Matthei nuevamente lidera el ranking con 25 puntos.

Al ser consultado por Emol, el aspirante a presidente respondió a los dichos de Hoffman. “Se contradice ella misma. Es cosa de revisar la última primaria. A Sebastián Sichel no se le pidió nada y Sichel ganó, pero ya está. Si ese es el requisito habrá que cumplirlo”, dijo sobre el apoyo que efectivamente tuvieron desde la colectividad con todas las cartas del sector que se presentaron en las elecciones primarias de 2021.