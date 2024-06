Controversia en Municipalidad de Arica por contratación millonaria de Kidd Voodoo para festival: este es el monto que desembolsaría

La Municipalidad de Arica ha generado controversia tras intentar contratar al artista urbano Kid Voodoo para un festival musical por un monto millonario.

La comitiva rural del consejo municipal local decidió no aprobar la presentación del músico en la fiesta costumbrista de la integración azapeña, argumentando que el cantante no representa las raíces tradicionales del evento.

El concejal Daniel Chipana detalló que el contrato del músico incluía pasajes, staff, alojamiento y el show, pero los costos seguían siendo considerados excesivos.

”Costaba los 60 millones, pero incluían los pasajes, la estadía, incluía todo. Nosotros consideramos que el valor era alto,” comentó. Además, señaló que ”en el verano estuvo este artista de la ciudad de Arica y cobró mucho menos. Pero el municipio no puede gastarse 60 millones de pesos en un artista para un evento”.

La decisión de no aprobar la contratación también se basó en el feedback de los dirigentes locales, quienes manifestaron que Kid Voodoo no era adecuado para el evento. ”Lamentablemente el consejo y los mismos dirigentes manifestaron que no querían al artista”, añadió Chipan.

Por su parte, Pablo Yévenez, jefe de eventos de la Municipalidad de Arica, defendió la propuesta de contratación, argumentando que el objetivo era atraer público a la feria costumbrista de carácter familiar.

El festival, de entrada gratuita, se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de julio en el Valle de Azapa.