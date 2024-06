Benjamín Vicuña confirma rumores de nuevo romance: “Estoy muy contento, muy feliz”

Santiago

Benjamín Vicuña respondió a las especulaciones de los últimos meses, que le atribuían un nuevo romance en Argentina y que mantendría en privado. En la prensa de dicho país lanzaron, además, más especulaciones a partir del “reciente” pololeo.

Si bien el actor no confirmó de quién se trata, en un programa argentino, Socios del espectáculo, aseveraron que se trata de una compañera de gimnasio identificada como Anita Espasandín.

De ella poco se conoce, porque sería una persona que vive lejos de la farándula. En el medio averiguaron que tendría unos 40 años y que trabajó como modelo para una marca de ropa de su hermana.

La confesión de Vicuña

Por esos lados, un periodista encontró a Vicuña fuera del teatro y le consulto directamente si era verdad que está en pareja. “Estoy conociendo a alguien, maravillosa, una chica, sí. Así que bien”, dijo.

“¿Anita es? ¿Anita Espasandín?”, preguntó el periodista. Benjamín movió la cabeza y se limitó a decir: “Estoy muy contento, muy feliz”.

“Dicen que están hace siete meses juntos...”, sumó el comunicador. Y el actor fue del todo claro: “Noo, no, no ,no. Nos estamos conociendo, así que...”.

Lo que se desprende de la relación según la prensa argentina

Junto con esto, y según los opinólogos argentinos, Anita habría dejado a su esposo, con quien tiene dos hijos, para estar con el chileno. Por eso, según las especulaciones, quisieron mantener su relación en secreto.