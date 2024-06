Benjamín Vicuña y Pampita celebraron el cumpleaños de su hijo y compartieron tiernos post en sus redes: “Si supieras el orgullo que me da verte hoy”

Santiago

Durante la jornada de este sábado, Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain celebraron el cumpleaños de su hijo Beltrán, en una jornada íntima con cercanos y familiares.

Así se pudo ver en las fotos que compartieron en redes, cada uno desde sus respectivas cuentas.

El primero en publicar fue el actor chileno, le escribió una emotiva dedicatoria en la red social.

“Beltrán, dueño de los silencios, un caballero antiguo, el mejor amigo del balón. Feliz cumpleaños, hijo amado”, dijo.

Este post estuvo acompañado de una foto de ambos en la celebración. Después, Vicuña subió otra imagen, esta vez con el resto de sus retoños: Bautista, Benicio, Magnolia y Amancio.

“Pampita”, en tanto, compartió un video del momento en el que le cantan Feliz cumpleaños.

En el registro se puede ver que en la celebración estaba su marido, Roberto García Moritán; y su hija pequeña, Ana. De igual manera, utilizó su feed para compartir un video lleno de fotos del pequeño.

“Yo te di la vida hace 12 años y vos me salvaste la mía después! Con tu risa y tu mirada me amaste y mi corazón no pudo dejar de latir al lado del tuyo! Si supieras hijo el orgullo que me da verte hoy tan grande y tan sabio. Como dice la canción…”se necesita algo frío para conocer el sol, se necesita uno para otro, la vida va como un circulo completo, la vida es maravillosa” indicó en la red.