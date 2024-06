¿Qué ver? Recomendaciones de series y películas para disfrutar en Max este fin de semana del 15 y 16 de junio

Llegó un nuevo fin de semana y, como ya es costumbre, te ofrecemos una lista de recomendaciones con series y películas disponibles en las diferentes plataformas de streaming.

Así, disponiendo de una destacada variedad de títulos para poder disfrutar en casa, a continuación te dejamos algunos de los más interesantes disponibles en Max.

Es importante señalar que no se trata necesariamente de estrenos, pero siempre hay recién agregados que vale la pena destacar, así como también algunos imperdibles y aquellos que están por irse de la plataforma.

Five Nights at Freddy’s

El toque de terror llega de la mano de esta adaptación del popular videojuego del mismo nombre, ofreciéndonos horror sobrenatural y suspenso, cumpliendo con las expectativas que se tienen con las adaptaciones desde el mundo gamer.

“Josh Hutcherson estelariza esta adaptación del videojuego que sigue al vigilante de una pizzería con muñecos animatrónicos asesinos”, reza la sinopsis.

Gánster americano

Denzel Wahington y Russell Crowe protagonizan esta legendaria pieza de la industria cinematográfica bajo la dirección de Ridley Scott, un clásico dentro de su género que siempre es bueno volver a revivir o para quienes no lo han visto, le den una oportunidad.

“La ambición y la corrupción chocan en el Harlem de los 70, donde un capo de la droga asciende al poder y se enfrenta a un honrado inspector y a varios rivales mortales”, detallan.

La Casa del Dragón

Pasando a las series nos encontramos con una gran franquicia. Y es que este domingo, 16 de junio, llegará la segunda temporada de House of the Dragon, continuando la exitosa historia que se enmarca en el universo de Games of Thrones.

En los nuevos capítulos veremos el comienzo de la Danza de los Dragones, una guerra civil entre los Consejos Verde y Negro por el Trono de Hierro. Cada bando cree que ser merecedor; los verdes apoyan a Alicent y su primogénito Aegon Targaryen, mientras que los negros apoyan a Rhaenyra como heredera de los Siete Reinos.