“The Ocean at the End of the Lane”: la nueva película de Henry Selick que es “casi una secuela” de “Coraline”

No hay dudas de que Coraline (2009) es una película muy popular de la década de los 2000, destacando por su técnica de animación en stop motion y una historia muy interesante basada en la novela homónima de Neil Gaiman.

El escritor inglés cuenta con novelas de renombre a lo largo de su trayectoria, y al igual que lo hizo hace algunos años, uno de sus trabajos motivó nuevamente a Henry Selick para llevar su historia a la gran pantalla.

El director estadounidense que se puso al frente del filme de 2009 volverá a aplicar la misma fórmula en colaboración con Gaiman. Esta vez el libro de inspiración será “The Ocean at the End of the Lane”.

Y si bien se trata de un título independiente, cuenta con varias similitudes a Coraline en diferentes aspectos, ya sea en la trama, en la narración y en los puntos que se tratan dentro de su relato.

Bajo este contexto, al confirmar el desarrollo de la nueva cinta, Selick anunció que está colaborando directamente con Neil y la propuesta se presenta como “casi una secuela” del filme en stop motion.

Asimismo, se notificaron los avances que se llevan del proyecto que se encuentra en una etapa inicial de la parte creativa. En rigor, se ha escrito un tratamiento de cerca de 35 páginas y algunos diseños conceptuales, por lo que aún debemos esperar un tiempo más para conocer más detalles.

Respecto a la historia de fondo, el cineasta comentó que “en vez de una niña yendo a este otro mundo con una madre monstruosa, ahora es sobre una madre monstruosa que viene a nuestro mundo para prácticamente destruir la vida de un niño”.

El océano al final del camino (traducido al español) fue publicado en 2013 y cuenta la historia de un hombre que vuelve a visitar su pueblo natal para asistir a un funeral. Sin embargo, ese viaje le trajo recuerdos poco agradables y perturbadores de su infancia.